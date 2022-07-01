سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 1-7-2022 في البنوك المصرية

يتميز الدينار الكويتي من بين العملات الأجنبية الأخرى بأنه الأعلى سعرا أمام الجنيه المصري، لذا يحرص العاملون في دولة الكويت وذويهم على متابعة سعر الدينار الكويتي في البنوك المختلفة، حتى يتمكنوا من تحديد قيمة مدخراتهم.

وفي ضوء حرص بوابة «الوطن»، على نشر ما يبحث عنه والقراء بشكل يومي، تستعرض في هذا التقرير سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 1 يوليو 2022، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي والكويت الوطني

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي نحو 59.07 جنيه للشراء مقابل 61.31 جنيه للبيع، ووصل سعر الدينار في بنك الكويت الوطني إلى 57.59 جنيه للشراء مقابل 61.55 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وجاء سعر الدينار الكويتي نحو 59.49 جنيه للشراء، مقابل 61.33 جنيه للبيع، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وفقًا لموقع البنك الرسمي.

وبلغ سعر الدينار الكويتي مع التعاملات الصباحية في بنك مصر نحو 58.82 جنيه للشراء مقابل 61.31 جنيه للبيع، وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، وصل سعر الدينار الكويتي لنحو 61.31 جنيه للبيع مقابل 58.82 جنيه للشراء، وفقًا للموقع الرسمي الإلكتروني للبنك الأهلي.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

كما سجّل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم الجمعة الموافق 1 يوليو، نحو 57.39 جنيه للشراء مقابل 61.40 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

أما عن سعر الريال السعودي، فسجّل اليوم الجمعة الموافق 1 يوليو استقرارًا في عدد من البنوك، وتحدد سعره في بنك مصر بـ 4.99 جنيه للشراء مقابل 5.00 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 4.97 جنيه للشراء مقابل 5.01 جنيه للبيع، وفقًا للموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.