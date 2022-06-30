«حكايات غراب وعابرون».. معرضان تشكيليان في كلية الفنون الجميلة بالأقصر

افتتح الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور صالح عبدالمعطي، أستاذ الجرافيك المتفرغ، معرضين تشكيليين بقاعة العرض الرئيسية بكلية الفنون الجميلة، بحضور الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور أحمد حمدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من الفنانين التشكيليين.

الغراب المعلم الأول للبشرية

وجاء المعرض الأول بعنوان «حكايات غراب»، للدكتور أكرم محمد صلاح الدين، الأستاذ المساعد بقسم الجرافيك المعار لجامعة الباحة، ويضم 23 عملا فنيا، ويعبر عن مجموعة حكايات الغراب باعتباره المعلم الأول للبشرية والذي علم الإنسان طريقة دفن الموتى، والحكمة والعدل والمساواة من خلال المحاكمات التي يقيمها الغربان لبعضهم البعض، وبعض الموضوعات الأخرى التي استفاد منها الإنسان من وحي الغراب.

عابرون ولا يبقى سوى جميل الأثر

فيما كان المعرض الثاني بعنوان «عابرون ولا يبقى سوى جميل الأثر»، للدكتورة جهاد عبده، المدرس بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، ويضم 26 عملا فنيا، عبارة عن مجموعة قوالب لينو للتشكيل بالخط العربي، وأثر الخلفية وتنوعها وأثر ذلك في إبراز جماليات العمل الفني والقالب الطباعي.

الفن يساهم في تشكيل وجدان المجتمعات

من جانبه أبدى الدكتور محمد محجوب، رئيس جامعة الأقصر، إعجابه بالأعمال الفنية المعروضة، مؤكدا أن الفن هو موهبة تستحق كل الدعم من الجميع الدولة والمجتمع وأهل الفن، باعتبارها ثقافة راقية تعبر عن آراء الفنانين وتساهم في تشكيل وجدان المجتمعات، كما أنها تساهم في تفريغ الطاقات السلبية لدى الشباب وتنمي الإيجابيات داخلهم، فضلا عن أن الفن التشكيلي يعبر عن الحالة الإنسانية.