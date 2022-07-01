«الأعلى للجامعات»: ملتزمون بقواعد التوزيع الجغرافي في تنسيق 2022

أكد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور رؤساء الجامعات الحكومية وأمين الأعلى للجامعات، خلال الاجتماع الدوري للمجلس، تطبيق ذات قواعد التوزيع الجغرافي العام الماضي للعام الجديد فيما يتعلق بالتنسيق.

وأوضح المجلس أنه سيتم توزيع الطلاب المتقدمين لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد على الكليات والمعاهد الجامعية على أساس عدد من القواعد والاشتراطات يتم تطبيقها في هذا الشأن تتمثل في يتم تجميع الجامعات في عدد من المجموعات ويلزم الطالب باختيار جميع الكليات الممكنة في قطاع ما من المجموعة «أ» قبل البدء في اختيار كليات من هذا القطاع من المجموعة «ب».

تنسيق الجامعات 2022

وتابع المجلس الأعلى للجامعات، أن مجموعات التوزيع الجغرافي للطلاب تتمثل في التالي: المجموعة الإجبارية، وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدراة الطالب التعليمية، وفي بعض الحالات تكون أكثر من جامعة لأن إدارته التعليمية تقع في حيز متساوي المسافة بين الجامعيتن، وفي هذه الحالة لا يوجد فرق في اختيار أي منها قبل الأخرى.

وتابع المجلس، أن المجموعة «ب» وهي إجبارية بعد استكمال الاختيارات في المنطقة «أ»، وهي عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب، ولا يوجد فرق في اختيار أي منها قبل الأخرى، وبالنسبة لمجموعة «ج»، فتتمثل في باقي الجامعات التي بها كليات للقطاع الذي يرغب الطالب التنسيق له، حيث يسمح للطالب بإختيار أي منها قبل الأخرى، وتعتبر متساوية حيث أنها جميعًا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.