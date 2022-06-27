اعتماد تنسيق الدبلومات الفنية بعد الإعدادية 2022 بالقليوبية

اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تنسيق المرحلة الأولى للصف الأول الثانوي بالتعليم الفني بالمحافظة، بنوعياته الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي والمزدوج للعام الدراسي القادم 2022 / 2023، للحاصلين على الشهادة الإعدادية بالقليوبية.

وكان محافظ القليوبية قد اعتمد تنسيق الثانوي العام في وقت سابق بحد أدنى 222 درجة للالتحاق بالصف الأول الثانوي العام كمرحلة أولى، على أبن يبدا التقديم عقب امتحانات الثانوية العامة لتلقي الملفات من راغبي الالتحاق.

وجاء تنسيق القبول للتعليم الثانوي الفني بعد الإعدادية القليوبية 2022 كالتالي:

مدارس التعليم الثانوي الزراعي

- المدارس الثانوية الزراعية 3 سنوات بحد أدنى للقبول 165 درجة (بنين- بنات).

- المدارس الفنية المتقدمة الزراعية نظام (3+2) بحد أدنى للقبول 205 درجة (بنين- بنات).

- المدارس الزراعية (إعدادي مهني) 3 سنوات بحد أدنى للقبول 140 درجة (بنين- بنات).

وياتي ذلك في حدود الكثافات المقررة والفصول المتاحة.

مدارس التعليم الثانوي الصناعي

- مدرسة بنها الثانوية الميكانيكية العسكرية بنين (الصناعي العام 200 درجة).

- مدرسة كفر شكر الثانوية الصناعية العسكرية بنين (الصناعي العام 190 درجة وللمهني 165 درجة).

- مدرسة العبور الثانوية الصناعية العسكرية المشتركة (الصناعي عام 190 درجة للبنين و200 درجة بنات).

- مدرسة السادات الثانوية الصناعية بنين بالخانكة (الصناعي العام 195 درجة وللمهني 175 درجة).

وهذه المدارس تأسيس عسكري تقبل في حدود الكثافات المقررة.

- مدرسة بنها الثانوية الزخرفية العسكرية بنين (الصناعي العام 185، وللمهني 165درجة).

- مدرسة طوخ الثانوية الصناعية العسكرية بنين (الصناعي العام 190 درجة وللمهني 170 درجة).

- مدرسة عرب جهينة الثانوية الصناعية العسكرية بنين 3 سنوات (الصناعي العام 215 درجة).

- مدرسة عمار بن ياسر الثانوية الصناعية العسكرية بنين بحي شرق شبرا الخيمة (الصناعي العام 195 درجة).

- مدرسة شبرا الخيمة الصناعية الجديدة العسكرية بنين (الصناعي العام 195 درجة وللمهني 175 درجة).

- مدرسة شلقان الثانوية الصناعية العسكرية بنين بالقناطر الخيرية (الصناعي العام 190 درجة).

- مدرسة قليوب الثانوية الصناعية بنين (الصناعي العام 190 درجة وللمهني 170 درجة).

- مدرسة الشهيد محمد محمد علي عبد العال الصناعية بنين بحي شرق شبرا الخيمة (الصناعي العام 190 درجة وللمهني 170 درجة).

وهذه المدارس تأسيس عسكري، ومطبق بها البرامج الدراسية المطورة وفقا لمنهجية الجدارات المهنية وتقبل فى حدود الكثافات المقررة.

- مدرسة بنها الثانوية الصناعية بنات (الصناعي العام 195 درجة)

- مدرسة بلتان الثانوية الكهربائية بنات بطوخ (الصناعي العام 225 درجة)

- مدرسة برشوم الثانوية الصناعية بنات بطوخ (الصناعي العام 220 درجة)

- مدرسة كفر شكر الصناعية بنات (الصناعي العام 200 درجة)

- مدرسة طنان الثانوية الصناعية بنين بقليوب (الصناعي العام 190 درجة)

- مدرسة الشهيد محمد ياسر حسنى الصناعية بنات بقليوب (الصناعي العام 220 درجة)

- مدرسة عبد المجيد عامر الصناعية بنين بالقناطر الخيرية( الصناعي العام 185 درجة)

- مدرسة عرب الصوالحة الثانوية الكهربائية بنين بشبين القناطر (الصناعي العام 185 درجة)

- مدرسة شبلنجة الثانوية الصناعية بنات ببنها (الصناعي العام 200 درجة)

- مدرسة الشهيد محمود ربيع عبد العزيز الصناعية بنات بطحلة بمدينة بنها (الصناعي العام 195 درجة وللمهني 165 درجة)

- مدرسة الشهيد سامح عبد المعبود البطاوي الصناعية بنات بمشتهر طوخ (الصناعي العام 220 درجة )

- مدرسة اجهور الثانوية الصناعية بنين بمدينة قها (الصناعي العام 180 درجة )

- مدرسة عرب جهينة الثانوية الصناعية بنات بشبين القناطر (الصناعي العام 195 درجة)

- مدرسة قليوب الثانوية الصناعية بنات (الصناعي العام 195 درجة وللمهني 155 درجة)

- مدرسة الخصوص الثانوية الصناعية بنين (الصناعي العام 180 درجة)

- مدرسة الشهيد عصام يونس عبد الفتاح صناعية بنات بالخانكة (الصناعي العام 195 درجة والمهنى 160 درجة)

- مدرسة فاطمة الزهراء الصناعية بنات بحي شرق شبرا الخيمة ( الصناعي العام 195 درجة)

- مدرسة السلام الثانوية الصناعية بنات بحي غرب شبرا الخيمة (الصناعي العام 190 درجة وللمهني 165 درجة)

- مدرسة عرب جهينة الفنية الصناعية المتقدمة بنين نظام (3+2) بشبين القناطر (الصناعي العام 210 درجة).

وهذه مدارس مطبق بها البرامج الدراسية المطورة، وفقا لمنهجية الجدارات المهنية وتقبل في حدود الكثافات المقررة.

- مدرسة القناطر الخيرية الصناعية بنين (الصناعي العام 195 درجة وللمهنى 180 درجة)

- مدرسة القناطر الخيرية الصناعية بنين (الصناعي العام 190 درجة وللمهني 175 درجة)

- مدرسة شبين القناطر الصناعية بنين (الصناعي العام 195 درجة)

- مدرسة شبين القناطر الثانوية الصناعية بنات (الصناعي العام 200 درجة)

- مدرسة شبرا الخيمة الصناعية بنات (الصناعي العام 195 درجة)

وتقبل هذه المدارس حتى اكتمال الأعداد في حدود الكثافات المقررة.

شروط مدرستي الذهب والمياه

- مدرسة إيجبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية وفق الشروط الواردة من وحدة إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالوزارة

- المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحطة مياه مسطرد، طبقا لشروط إعلان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

مدارس التعليم الثانوي التجاري والفندقي

لمدارس الثانوية التجارية ثلاث سنوات 185 درجة للبنين، و160 درجة للبنات، وذلك في حدود الكثافات المقررة والفصول المتاحة.

مدارس تجارية 3 سنوات مطبق بها نظام الجدارات

- مدرسة ناصر التجارية العسكرية بطوخ (190 درجة للبنين و170 درجة للبنات)

- مدرسة أحمد فؤاد التجارية بنات بطوخ 180 درجة

- مدرسة سنهرة التجارية المشتركة بقها ( 190 درجة للبنين و180 درجة للبنات)

- مدرسة ورش أبو زعبل التجارية المشتركة بالخانكة ( 190 درجة للبنين و180 درجة للبنات)

- مدرسة طحوريا التجارية المشتركة بشبين القناطر (190 درجة للبنين و170 درجة للبنات)

وتقبل هذه المدارس في حدود الكثافات المقررة والفصول المتاحة.

- مدرسة مصطفى لطفي التجارية بنات بحي غرب شبرا الخيمة 160 درجة.

وذلك في ضوء حدود الكثافات المقررة والفصول المتاحة، والاكتفاء بأربعة فصول منها تطبق منظومة الحدارات الأعلى مجموعا.

مدارس تجارية متقدمة

- مدرسة بنها التجارية المتقدمة المشتركة ومدرسة شبرا الخيمة التجارية المتقدمة المشتركة بـ210 درجات بنين، و195 درجة بنات.

وذلك في ضوء حدود الكثافات المقررة والفصول المتاحة، ويُطبق بها نظام الجدارات 3 سنوات.

فندقي ثلاث سنوات

- مدرسة القناطر الخيرية الفنية بـ210 درجات للبنين، و195 درجة بنات.

وذلك نزولا بالمجموع، وفي حدود الكثافات المقررة، والفصول والموارد المتاحة بالمدرسة بعد اجتياز المقابله الشخصية، ويطبق بها نظام الجدارات ثلاث سنوات

فندقي متقدم

- مدرسة بنها الفندقية المتقدمة للشؤون الفندقية وشبرا الفندقية المتقدمة للشؤون الفندقية بـ210 درجات للبنين، و195 درجة للبنات.

وذلك نزولا بالمجموع، وفي حدود الكثافات المقررة والفصول والموارد المتاحة بالمدرسة، بعد اجتياز المقابله الشخصية ويطبق بها نظام الجدارات ثلاث سنوات.

مدارس التعليم والتدريب المزدوج

درجات الحد الأدنى للقبول بتخصصات مدارس التعليم المزدوج طبقا لما يرد من الوحدة الإقليمية المختصة التي تتبعها كل مدرسة.

ومن جانبه، أكد محافظ القليوبية حرصه على الارتقاء ورفع كفاءة العملية التعليمية من خلال التوسع فى إنشاء وتطوير العديد من المدارس بنطاق المحافظة، كون التعليم هو أهم ركائز التقدم، مقدماً التهنئة للطلاب ولأسرهم ، متمنياً دوام التوفيق والنجاح لأبنائه مطالبهم بالحفاظ على التفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن وتحقيق التنمية المنشودة.

واوضح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، أن موعد التقديم يبدأ اعتبارا من يوم السبت الموافق 2 يوليو حتى الخميس الموافق 4 أغسطس بمختلف المدارس الفنية، وذلك للحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى والإعدادية المهنية من مدارس محافظة القليوبية فقط (دور أول) لعام 2021 /2022، وذلك للتيسير على أولياء الأمور، وتخفيف الزحام بالمدارس.