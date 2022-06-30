تحذير هام من «التعليم العالي» للطلاب وأولياء الأمور قبل تنسيق 2022

وجه السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، المشرف على قطاع التنسيق والمعاهد بالوزارة، تحذيرا عاجلا للطلاب وأولياء الأمور، قبل الفترة المقبلة، التي تتزامن مع تنسيق الجامعات 2022، من الوقوع ضحية وفريسة لأصحاب الكيانات الوهمية التي تدعي انتسابها للوزارة أو المؤسسات التعليمية الخارجية، وتمنح شهادات تعليمية مزورة و غير معتمدة من أي جهة، وكذلك الإعلانات الوهمية التي يجرى بثها عبر المنصات المختلفة.

تنسيق الجامعات 2022

وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جميع بيانات المؤسسات التعليمية والكيانات المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات والوزارة، متاحة عبر الموقع الإلكتروني للمجلس والوزارة، وكذلك الصفحات الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وشدد السيد عطا على أن لجان الضبطية القضائية تعمل طوال أيام الأسبوع لرصد ومتابعة وملاحقة عمل أي كيان تعليمي يدعي انتسابه لوزارة التعليم العالي ومداهمته، وإبلاغ الجهات المعنية حال رصد أي مخالفات.

وزارة التعليم العالي

ولفت رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، إلى أن لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة، نجحت خلال الفترة الماضية، في ضبط ومداهمة ما يزيد عن 280 كيان وهمي تعليمي، يقدم الخدمات التعليمية بالمخالفة للقانون، منذ إنشائها عام 2015، مؤكدا أن هناك تنويهات مباشرة من قبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعيلم العالي، بشان مجابهة عمل تلك الكيانات الوهمية.