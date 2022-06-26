تنسيق الجامعات 2022.. إجراء مهم بشأن شهادات الثانوية العامة

أقر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، وبحضور رؤساء الجامعات الحكومية والدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشئنون الجامعات والدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، قواعد تنسيق الجامعات 2022، مؤكدا أنه يتم العمل بنفس قواعد تنسيق العام الماضي، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

تنسيق الجامعات 2022

وأكد المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه، استمرار العمل بقواعد تنسيق قبول العام الماضي في تنسيق الجامعات 2022، التي منها التأكيد على الطلاب المصريين أن القبول بمكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد يقتصر على الشهادات الأصلية والموثقة فقط، ولا يقبل أي مستند آخر عوضا عن ذلك.

قواعد تنسيق الجامعات 2022

وأكد المجلس أيضا أنه من ضمن شروط تنسيق الجامعات 2022؛ حداثة المؤهل الدراسي في جميع الشهادات «الثانوية العامة المصرية والثانوية المعادلة العربية والأجنبية والشهادات الفنية والثانوية الأزهرية»، مؤكدا أنها شرط أساسي لتقديم الطلاب الحاصلين على هذه الشهادات لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، موضحا أنه عن التقدم لتنسيق العام الجامعي الجديد يلزم أن تكون شهادة الثانوية العامة أو المعادلة الأجنبية والعربية أو الشهادات الفنية أو الثانوية الأزهرية قد اجتازها الطالب في العام الدراسي 2021-2022 ولا يقبل طلاب سنوات سابقة.

تنسيق طلاب الشهادات الفنية 2022

وتابع الأعلى للجامعات، أنه يتم ترشيح الطلاب المصريين لكليات الجامعات الحكومية المصرية عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد فقط، ولا تقبل الجامعات الحكومية المصرية طلابا عن طريقها مباشرة.

وأكد الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي، انطلاق اختبارات القدرات 2022 بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2022، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا.