أول تعليق من الحرس الثوري على تقرير الوكالة الدولية: أغمضنا أعينكم

لم يمر إدانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران بشأن أنشطتها النووية مرور الكرام، حيث اتخذت طهران إجراءات رداً على قرار إدانتها، كان أولها حجب كاميرتين تابعتين للوكالة تم تخصيصها لمراقبة أنشطتها النووية.

حجب كاميرات الوكالة الدولية

وانضم الحرس الثوري الإيراني للتعليق على الأمر، وتحديداً قرار طهران بحجب الكاميرتين التابعتين للوكالة الدولية، حيث نشرت صحيفة «جوان» المملوكة للحرس الثوري الإيراني، تقريراً كبيراً للتعليق على هذا الأمر، وجاء في صدر الصفحة الأولى من الجريدة عنواناً « أعمينا العيون الصهيونية للوكالة الدولية للطاقة الذرية»، مصحوباً بصورة كاميرا.

واتهمت الصحيفة التابعة للحرس الثوري الإيراني، الوكالة الدولية بأنها تعمل تحت غطاء وتوجهات إسرائيلية.

وكانت الوكالة الدولية أوضحت في تقرير لها يوم الأربعاء الماضي، أن إيران قامت بتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة من طراز «آي.آر-6» في مجموعة واحدة بمحطة تخصيب تحت الأرض في محطة نطنز النووية، وهو الأمر اذي أعلنته طهران من فترة، لافتة إلى أن الجديد في الأمر أنها تعتزم تركيب مجموعتين أخرتين.

وقالت الوكالة في التقرير السري، المرسل إلى أعضاء مجلس محافظيها البالغ عددهم 35، إنه في 6 يونيو 2022، تأكدت الوكالة من أن طهران بدأت في تركيب أجهزة طرد مركزي من طراز «آي.آر-6» في مجموعة واحدة سبق أن أبلغت بها الوكالة، مشيرة إلى وجود مجموعتين أخرتين لم يتم الإبلاغ بهمها وتعتزم طهران إضافتها خلال الفترة القادمة.

آثار لليورانيوم المخصب

وزار وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران من قبل، للتفتيش على المواقع النووية، ووجد المفتشون آثار لمادة اليورانيوم المخصب في 3 مواقع وهو الأمر الذي طلبت الوكالة تفسير له من قبل طهران، لتخرج بعد ذلك الوكالة قبل أيام مؤكدة أن الجانب الإيراني غير متعاون معها ولم بجب على أسئلة الوكالة بشكل دقيق وكامل.