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محمود مسلم

عاجل .. إقالة رئيس مخابرات الحرس الثوري الإيراني

كتب:

محمد الليثي
01:02 م | الخميس 23 يونيو 2022
الحرس الثوري الإيراني

الحرس الثوري الإيراني

أفادت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، في نبأ عاجل، بإقالة رئيس مخابرات الحرس الثوري في إيران. 

وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل.

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محمد الليثي
بقلم محمد الليثي

صحفي وباحث متخصص في الشؤون الإسرائيلية ومترجم لغة عبرية - حاصل على ليسانس آداب قسم اللغات الشرقية بجامعة القاهرة عام 2011