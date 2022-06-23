عاجل .. إقالة رئيس مخابرات الحرس الثوري الإيراني كتب: محمد الليثي 01:02 م | الخميس 23 يونيو 2022 الحرس الثوري الإيراني أفادت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، في نبأ عاجل، بإقالة رئيس مخابرات الحرس الثوري في إيران. وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل. اقرأ المزيد: أول تعليق من الحرس الثوري على تقرير الوكالة الدولية: أغمضنا أعينكم أمريكا: سلوك الحرس الثوري الإيراني يخالف القانون الدولي «بلينكين» يدين احتجاز الحرس الثوري الإيراني سفينتين ترفعان علم اليونان الحرس الثوري: طائرة مسيرة إيرانية تنفذ «عملية ناجحة» في أجواء دولة الاحتلال الإسرائيلي مشرع أمريكي: رفع الحرس الثوري الإيراني من لائحة الإرهاب انتكاسة كبيرة الحرس الثوري إيران مخابرات إقالة بقلم محمد الليثي صحفي وباحث متخصص في الشؤون الإسرائيلية ومترجم لغة عبرية - حاصل على ليسانس آداب قسم اللغات الشرقية بجامعة القاهرة عام 2011