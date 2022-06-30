هند صبري ممازحة جمهورها: «يا ريت نروح السينما خفيف وبلاش نتقل في الأكل»

شوقت الفنانة هند صبري جمهورها لفيلم «كيرة والجن»، من خلال خاصية «الاستوري» عبر حسابها على الإنستجرام، وكتبت قائلة: «صباح الخير النهاردة هنشوف دولت هانم باشا فهمي، نتقابل في السنيما وإحنا بنحضر التاريخ وهو بيكتب».

هند صبري: ياريت نروح السنيما خفيف

وتابعت هند صبري، ممازحة جمهورها: «ياريت نروح السينما خفيف خفيف بلاش نتقل في الأكل لأني هنحضر جرعة دسمة من الإبداع».

هند صبري تشوق جمهورها لـ«كيرة والجن»

وكانت قد شاركت الفنانة هند صبري، أمس، جمهورها بصورة لها من كواليس تصوير شخصيتها في فيلم «كيرة والجن»، الذي سيتم عرضه اليوم في جميع دور العرض السنيمائية في مصر والوطن العربي، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع «إنستجرام».

وعلقت الفنانة هند صبري: «استنوا بكرة دولت فهمي في السينما، كيرة والجن، في جميع دور العرض في مصر والوطن العربي، أحداث الفيلم مستوحاة من قصة حقيقية».

أحداث فيلم «كيرة والجن»

يذكر أن فيلم «كيرة والجن»، مأخوذ عن رواية «1919»، من بطولة كريم عبدالعزيز والفنان أحمد عز، من تأليف الكاتب أحمد مراد، ومن إخراج مروان حامد.

ويرصد الفيلم حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال منذ اندلاع ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، بالإضافة إلى أن الفيلم يكشف عن فترة زمنية مهمة في تاريخ مصر وشعبها لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، من خلال نضال وتضحيات المصريين منذ 100 سنة بشكل مشرف وحقيقي، والفيلم إنتاج سينرجي فيلم.

ويذكر أن هند صبري لم تشارك في أعمال سنيمائية بعد فيلم «الفيل الأزرق»، مع النجم كريم عبدالعزيز، وعلقت قائلة: «عودة للسنيما بعد فيلم الفيل الأزرق 2 بحماس زيادة شويتان تلاتة».