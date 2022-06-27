بشرى تكشف حقيقة تعاونها مع هند صبري بمسلسل «في مهب الريح»: لا يمكنني الانتظار

نفت الفنانة بشرى، ما تردد على مدار الأيام القليلة الماضية، بشأن تواجدها في مسلسل «في مهب الريح»، بطولة الفنانة هند صبري، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وكتبت بشرى، عبر خاصية «استوري» على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»: «ألف مبروك لنجوم مسلسل في مهب الريح، لكن وجب التصحيح، نظرًا لانتشار الأخبار عن وجودي ضمن طاقم العمل، وهذا للأسف غير صحيح، وأتمنى لكل زملائي وأصدقائي النجاح والتوفيق»، مختتمة: «لا يمكنني الانتظار».

قصة مسلسل في مهب الريح

مسلسل «في مهب الريح»، يعد أول تجربة تخوضها الفنانة هند صبري، في تقديم الأعمال المقتبسة من أحد المسلسلات الأجنبية، التي تعرف باسم «الفورمات»، وتم اختيار اسم العمل الحالي بشكل مؤقت، على أن يتم تغييره خلال الفترة المقبل، وهو مأخوذ عن مسلسل «the good wife's»، الذي يتكون من 45 حلقة.

تقدم النسخة العربية، من المسلسل الشهير، برؤية ومعالجة درامية للسيناريست شريف بدر الدين، ويخرجها أحمد خالد موسى، إذ يتعاون الثنائي لأول مرة مع هند صبري، ويشارك في العمل مجموعة من الفنانين، في مقدمتهم: اياد نصار وماجد المصري.

بشرى تعود للسينما بعد سنوات غياب

عادت الفنانة بشرى، إلى السينما بعد سنواتٍ طويلة من الغياب، عبر فيلم «معالي ماما»، الذي تدور قصته في إطار من الكوميديا الاجتماعية، إذ يرصد علاقة الأم بأطفالها، في ظل وجود مسؤوليات أخرى تحيط بها.

الفيلم بطولة بشرى، ومحمود الليثي، ونور إيهاب، وسليم الترك الشهير بسولي، والطفل ياسين، نجل الفنانة الراحلة غنوة، شقيقة أنغام، وعدد من الفنانين منهم: سامي مغاوري، ونور قدري، وعلاء مرسي، وحسام داغر، ومحمد علي رزق، وشريف باهر، وطاهر أبو ليلة، وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، وهو من إخراج أحمد نور، ويشارك في إنتاجه مع أمجد بدر ونانسي يوسف.