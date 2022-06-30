هند صبري: أول يوم تصوير في فيلم «كيرة والجن» كنت مرعوبة

أعربت الفنانة هند صبري عن سعادتها لتعاونها مع أحمد عز وكريم عبدالعزيز في فيلم «كيرة والجن» وذلك خلال لقائها ببرنامج «insider بالعربي».

هند صبري: أحمد عز وكريم عبدالعزيز «دمهم شربات»

وقالت هند صبري خلال البرنامج: «أول يوم كنت مرعوبة، هما الاتنين أصدقائي على المستوي الشخصي، لكن الواحد مينساش إنهم أكبر نجمين في العالم العربي، وإنهم الاتنين يتجمعوا تحت إدارة مروان حامد، كل حاجة ضخمة، كل حاجة كبيرة وكان فيه إحساس بالمسؤولية».

وأضافت الفنانة: «لكن كريم وعز أخف دم، هما الاتنين دمهم شربات، وفكيت معاهم على طول».

فيلم «كيرة والجن»

ويُعرض فيلم «كيرة والجن» في جميع دور العرض بموسم عيد الأضحى المقبل، ويضم عددا كبيرا من نجوم الفن أبرزهم كريم عبد العزيز، وأحمد عز، وسيد رجب، وهند صبري، وهدى المفتي، وأمينة خليل، وأحمد مالك، وأسماء أبو اليزيد، وغيرهم، والفيلم من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن، حول طالب الطب أحمد عبدالحي، وشهرته «أحمد كيرة»، الذي يجسد دوره الفنان كريم عبدالعزيز، يتصدى هو وعبدالقادر شحاتة الجن، الذي يؤدي شخصيته أحمد عز، للعدوان البريطاني، بسبب وطنيتهما وحبهما وخوفهما على مصر.