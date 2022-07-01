للمسافرين للحج.. «الصحة» توجه رسالة عاجلة للوقاية من الأمراض المعدية

قالت وزارة الصحة والسكان، إن فرق البعثة الطبية، تواصل مرورها الدوري على مقرات إقامة الحجاج المصريين بشكل يومي في مقرات إقامتهم بفنادق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، لافتة في تقرير رسمي لها إلى أن فرق البعثة الطبية تنظم ندوات يومية لتوعية الحجاج بالإجراءات الواجب اتخاذها لحماية أنفسهم من الأمراض، للحفاظ على سلامتهم خلال أداء المناسك، وحتى عودتهم إلى الأراضي المصرية.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة للمواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وطالبت وزارة الصحة المواطنين المسافرين للحج ضرورة الحرص على التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن متر، والالتزام بارتداء الكمامات في الزحام، وتعقيم أمتعة السفر قبل وضعها على سير الخاص بالأمتعة، ومتابعة قياس درجة الحرارة بشكل دوري، نظرًا لاستمرار انتشار جائحة فيروس كورونا والعمل على الوقاية من خطر الإصابة.

نصائح للحجاج المسافرين إلى بيت الله الحرام

وأصدرت وزارة الصحة والسكان ممثلة في الطب الوقائي مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها خلال أداء فريضة الحج، وجاءت على النحو التالي:

- ضرورة الإكثار من شرب السوائل

- الحرص على التغذية الصحية السليمة من خلال تناول الأغذية الطازجة

- الإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة الطازجة

- الحرص على غسل الخضراوات والفاكهة.

- حفظ الأغذية بصورة جيدة وعدم تعرضها للأتربة أو الحشرات.

فرق البعثة الطبية موجودة داخل مقرات إقامة الحجاج

وطالبت وزارة الصحة والسكان من الحجاج الى بيت الله الحرام، ضرورة الذهاب إلى البعثة الطبية في حال ارتفاع درجة الحرارة، وتناول الأدوية وفقًا لتوجيهات الطبيب والبقاء بمكان الإقامة في حالة الشعور بأي أعراض مرضية، مؤكدة أن فرق البعثة الطبية المصرية للحج متواجدة في مقرات إقامة الحجاج المصريين لتقديم الرعاية الطبية للحجاج.