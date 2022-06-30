متحدث الصحة يكشف اجراءات الحجري البيطري للوقاية من جدري القرود

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هناك إجراءات متعلقة بالحجر البيطري للوقاية من دخول فيروس جدري القرود عن طريق الحيوانات.

وأضاف «عبدالغفار»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك تشديد على مستوى جميع المنافذ، وتطبيق الترصد النشط للكشف المبكر عن أية حالات إصابة بالفيروس بين الحيوانات.

إجراءات الحجري البيطري للوقاية من جدري القرود

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان: «يتم تبادل البيانات والتنسيق المستمر بين مديريات الطب البيطري والشؤون الصحية والإبلاغ الفوري حال ثبوت ايجابية أي من العينات، للقيام بالتقصي الوبائي واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة على الجانب البشري».

وعن إجراءات الحجر الصحي، أوضح أن فريق من الحجر الصحي بمنافذ الدخول يعمل على تطبيق الإجراءات الوقائية حيال الوافدين من الدول التي أعلنت مؤخرا عن حالات مصابة بجدري القرود وذلك للاكتشالف المبكر للحالات ومنع دخولها.

وتابع: «يتم عزل الحالات المشتبه بهم فور الوصول، وإعادة التقييم بعيادة الحجر الصحي أو بغرفة العزل المؤقتة ثم يتم التحويل لمستشفى الحميات، وتطهير العيادات وغرف العزل تحت إشراف الحجر الصحي».

مصر خالية من أي اصابة بفيروس جدري القرود

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن مصر خالية من أي حالة مصابة بفيروس جدري القرود أو حالة مشتبه في إصابتها، لافتة إلى متابعة الوضع العالمي المتعلق بفيروس جدري القرود ومتابعة كافة التعليمات التي تصدرها منظمة الصحة العالمية وتدريب الأطقم الطبية على طرق التشخيص والمكافحة.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة الإبلاغ عن أي حالة مشتبه بها، لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة تجاه الحالة، مطمئنة المواطنين من توافر كافة الأدوية الخاصة بعلاج أعراض فيروس جدري القرود.