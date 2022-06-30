وزارة الصحة تناشد المواطنين بارتداء الملابس «الفضفاضة» في فصل الصيف

قدمت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من الإرشادات والتعليمات التي يجب اتباعها بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، في إطار حرصها على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.

ونصحت وزارة الصحة، المواطنين في حال وصول درجة الحرارة إلى 33 درجة أو أعلى، أن يتخذوا الاحتياطات المناسبة لبقاء الجسم باردا، مشيرة الى أن بعض الأدوية مثل المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم ومشكلات القلب أو التي تقلل من أعراض الحساسية، وتعمل على تهدئة الأعصاب، تسبب التعرض للإجهاد الحراري.

ارتداء ملابس فضفاضة

وناشدت وزارة الصحة والسكان، بضرورة ارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة، لكون الملابس الكثيرة أو الضيقة تمنع الجسم من تبريد نفسه بصورة سليمة، لافتة إلى أن ارتداء الملابس الخفيفة يجنب الجسم التعرض للإجهاد الحراري، خلال موجة الطقس الحار.

احتمالية إصابة الأطفال الرضع

وأشارت الوزارة إلى زيادة احتمالية إصابة الأطفال الرضع، والآخرين الذين تقل أعمارهم عن 4 سنوات، والبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، بالإجهاد الحراري.

وأوضحت «الصحة والسكان» أن «السمنة» تعد من عوامل الخطر التي تكون سببا في الإحساس بالإجهاد الحراري؛ إذ أن الوزن الزائد يؤثر في قدرة الجسم على تنظيم درجة حرارته، ويجعل يحتفظ بمزيد من الحرارة، لافتة إلى أنه في حال ارتفاع درجة الحرارة لا يمكن للعرق أن يتخبر بسهولة، ويعاني الجسم من صعوبة أكبر في تبريد نفسه، الأمر الذي يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالإجهاد الحراري.