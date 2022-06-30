«مستثمري السياحة»: تراجع نسبة إشغال الفنادق بالعيد بسبب الثانوية العامة

يعد موسم عيد الأضحى المبارك أحد أهم المواسم التى تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين المصريين على زيارة المدن السياحية المصرية، الإ ان هذا العام تتزامن إجازات العيد مع امتحانات الثانوية العامة، فهل سيتأثر إقبال المواطنين على زيارة المدن السياحية؟.

من جانبه، قال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن تزامن إجازة عيد الأضحى مع امتحانات الثانوية العامة سيقلل دون شك من أعداد المصريين الوافدين لزيارة المدن السياحية خلال العيد، موضحا «أعداد كبيرة من الأسر المصرية قررت إرجاء زيارتها للمدن السياحية هذا العام لحين انتهاء الامتحانات بعد إجازة العيد بأكثر من 10 أيام».

إشغالات فنادق شرم الشيخ خلال العيد

وأضاف عضو الجمعية لـ«الوطن»، أنه كان من المفترض أن تتخطى نسب إشغال فنادق شرم الشيخ خلال عيد الأضحى المبارك حاجز 90%، إلا أن امتحانات الثانوية العامة ستتسبب في تراجع أعداد السياح المصريين، وهو ما أدى إلى تراجع نسب الإشغال المتوقعة خلال تلك الفترة إلى نحو 75% بفنادق شرم الشيخ.

وأوضح، أن هناك مواسم يرتفع فيها أعداد المصريين بالمدن السياحية المصرية، مثل إجازات عيد الفطر وعيد الأضحى، وكذلك إجازة انتهاء العام الدراسي، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن ترتفع نسب إشغال فنادق شرم الشيخ خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري لتصل إلى أكثر من 85%، وذلك بسبب انتهاء العام الدراسي.

مجموعات سياحية عربية

وأشار «عبداللطيف» إلى أنه بداية من غد سترتفع نسب إشغال فنادق شرم الشيخ إلى ما يقرب من 70%، وذلك بسبب المجموعات السياحية الوافدة من إيطاليا وبعض الدول العربية، خاصة الدول الخليجية، موضحا أن العديد من الدول العربية ستبدأ تسيير رحلات مباشرة من أهم المدن بها إلى شرم الشيخ.