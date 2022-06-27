مستثمرو السياحة: ننتظر توافد الأتراك والروس على شرم الشيخ في سبتمبر المقبل

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن شركات سياحة تركية بدأت الاستعداد لتسيير رحلات إلى شرم الشيخ والغردقة، بداية من أواخر شهر سبتمبر المقبل، لافتًا إلى أن تلك الرحلات ستكون بأعداد كبيرة، وسيتم خلال الأسابيع المقبلة التسويق لها داخل تركيا، موضحًا أن المقصد السياحي المصري سيكون أحد أهم المقاصد التي سيزورها الأتراك، خلال فصل الشتاء المقبل.

أسباب تفضيل الأتراك لمصر في الشتاء

أضاف عضو جمعية مستثمرو السياحة لـ«الوطن»، أنه نظرًا لبرودة الأجواء بالدول الأوربية خلال الشتاء، والتي تصل إلى حد الجليد، فإن السياح الأتراك يلجأون إلى زيارة الدول التي يكون الجو معتدلاً بها، وستكون مصر من بينها هذا العام.

وتابع قائلاً إن شركات السياحة التركية تمتلك أسطولاً ضخمًا من الطائرات، التي تُستخدم لنقل السياح، ما يجعل قدوم الأتراك لمصر بأعداد كبيرة، ليست شاقة، خاصة أن المسافة بين شرم الشيخ والغردقة والمدن التركية لا تتعدى 4 ساعات.

الرحلات التركية ستُقل سياحًا من روسيا

وأوضح «عبد اللطيف» بجنوب سيناء أن الرحلات القادمة من تركيا إلى كل من شرم الشيخ والغردقة أواخر شهر سبتمبر المقبل، ستقل أيضًا سياحًا من روسيا، موضحًا أن شركات السياحة التركية تقوم أيضًا بنقل السياح الروس إلى مختلف دول العالم، لافتًا إلى أن الموسم الشتوي المقبل سيشهد زيادة في أعداد السياح الوافدين إلى مصر، لا سيما إلى المدن السياحية الموجودة بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر.

زيادة أعداد السياح الوافدين لشرم الشيخ

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء إلى أن الشهور المقبلة ستشهد زيادة فى الحركة السياحية الوافدة إلى شرم الشيخ، لا سيما مع إعلان العديد من الدول الرئيسية المصدرة للسياح إلى مصر، مثل إيطاليا، زيادة رحلاتها إلى المدينة بداية من الشهر المقبل، حتى نهاية العام الجاري.