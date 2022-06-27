مستثمرو السياحة: نسبة إشغال فنادق شرم الشيخ وصلت إلى 65% حاليا

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن النصف الثاني من شهر يونيو، شهد زيادة فى أعداد السياح الوافدين إلى شرم الشيخ، لافتا إلى أن نسب إشغال فنادق المدينة، ارتفع لنحو 65% حاليا، موضحا أن تلك النسب، سترتفع بداية من الشهر المقبل، مع بدء توافد التدفقات السياحية من بعض الدول، وعلى رأسها إيطاليا، مشيرا إلى أن نسب الإشغال ستصل بداية يوليو إلى نحو 75%.

ارتفاع نسب إشغال فنادق شرم الشيخ خلال عيد الأضحى

أضاف لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن ترتفع نسب الإشغال بفنادق شرم الشيخ خلال أجازات عيد الأضحى، لتصل إلى أكثر من 80%، وذلك بسبب رغبة العديد من الأسر المصرية فى قضاء تلك الأجازة بفنادق ومنتجعات شرم الشيخ، وذلك بالتزامن مع وجود أعداد جيدة من السياح الإيطاليين والتشيك، فضلا عن السياح العرب، وسياح بعض دول جنوب شرق أسيا.

عروض سعرية مخفضة لجذب المصريين لزيارة شرم الشيخ

وأشار إلى أن العديد من فنادق شرم الشيخ، قدمت عروضا سعرية مخفضة، لجذب المواطنين المصريين لزيارتها خلال عيد الأضحى، موضحا أنه على الرغم من تلك العروض، إلا أن اقبال المواطنين المصريين على التواجد بفنادق شرم الشيخ خلال عيد الأضحى، لن يكون كبيرا، وذلك بسبب عدم الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة، وانتظار غالبية الأسر انتهائها، حتى تبدأ فى الإستعداد للسفر لقضاء الأجازة.

وتابع: «الأسبوع الأخير من شهر يوليو، سيشهد تدفقات من المصريين على زيارة شرم الشيخ، بعد الانتهاء من الامتحانات».

وأوضح عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، أن الشهور المقبلة ستشهد زيادة فى الحركة السياحية الوافدة إلى شرم الشيخ، مشيرا إلى أن شركات السياحة التركية، ستبدأ آواخر شهر سبتمبر في تسيير رحلات إلى مدينة شرم الشيخ، ما سيرفع من نسب إشغال فنادق المدينة خلال الموسم السياحى الشتوي المقبل.