مستثمرو السياحة: ارتفاع إشغالات فنادق الغردقة إلى 90%في عيد الأضحى

قال تامر نبيل، أمين عام جمعية «مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر»، إن العديد من فنادق الغردقة بدأت تقديم عروض سعرية لجذب السياح المصريين لزيارة الغردقة خلال إجازات عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى أن حجوزات المصريين والأجانب خلال تلك الفترة سترفع نسب الإشغال بفنادق المدينة خلال عيد الأضحى لأكثر من 90%.

عروض سعرية مخفضة لجذب السياح

وأضاف لـ«الوطن»، أن العروض السعرية المخفضة التي قدمتها فنادق الـ 4 و5 نجوم بالغردقة، لا تقل عن الحد الأدنى لبيع الغرف الفندقية الذي حددته وزارة السياحة والآثار بـ 28 دولارا لإقامة الفرد بغرفة مزدوجة في فندق 4 نجوم للّيلة أو ما يعادله من العملات الأخرى، و40 دولار لإقامة الفرد بغرفة مزدوجة في فندق 5 نجوم.

نسب الإشغال حاليا بفنادق الغردقة تتخطى 70%

وأشار إلى أن نسب الإشغال حاليا بفنادق الغردقة تتجاوز 70%، لافتا إلى أن السياح الألمان والبولنديين والمجريين والبريطانيين هم الأكثر تواجدا حاليا بالمنتجعات والمنشآت الفندقية بالغردقة، موضحا أن الأشهر المقبلة ستشهد زيادة في أعداد السياح الوافدين لكل من الغردقة ومرسى علم.

وأوضح أن حجوزات السياح الأجانب الحالية والمستقبلية تشير إلى أن الموسم السياحي الشتوي المقبل سيشهد انتعاشه في نسب إشغال فنادق الغردقة لاسيما وأن العديد من الدول المصدرة للسياح لمصر حاليا كألمانيا سترفع عدد رحلاتها خلال فصل الشتاء، مشيرا إلى أن المانيا تحتل حاليا المركز الأول كأكثر الدول إرسالا للسياح.

وأكد أمين عام جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، أن أعداد السياح الروس الوافدين إلى الغردقة وشرم الشيخ ارتفع حاليا عن الأعداد التي كانت تزور مصر خلال الأسابيع الأولى من استئناف روسيا لرحلاتها لمصر بعد الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت خلال شهر فبراير من العام الجاري.