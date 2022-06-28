مستثمرو السياحة: فنادق شرم الشيخ تقدم عروضا مخفضة للمصريين بعيد الأضحى

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة، إن بعض فنادق شرم الشيخ قدمت عروضا سعرية مخفضة لجذب المواطنين المصريين لزيارتها خلال عيد الأضحى، لافتا إلى أن تلك العروض التزمت بألا يقل السعر الذى تقدمه عن الحد الأدنى لبيع الغرف الفندقية والذى حددته وزارة السياحة والآثار بـ 28 دولارا لإقامة الفرد بغرفة مزدوجة بفندق 4 نجوم فى اليوم أو ما يعادله من العملات الأخرى، وبـ 40 دولارا لإقامة الفرد بغرفة مزدوجة بفندق 5 نجوم فى اليوم، لافتا إلى أنه من المتوقع ارتفاع نسب الإشغال بفنادق شرم الشيخ خلال إجازات عيد الأضحى لتصل إلى أكثر من 80%.

زيادة أعداد السياح الوافدين من فلسطين لشرم الشيخ

وأضاف لـ«الوطن» أن هناك زيادة في أعداد السياح القادمين من فلسطين لزيارة مدينة شرم الشيخ خلال الفترة الحالية، وتابع أن فنادق شرم الشيخ تستقبل حاليا أعداد كبيرة من عرب 48، لافتا إلى أن هؤلاء السياح رفعوا نسب الإشغال بفنادق شرم الشيخ إلى نحو 65%.

وأشار إلى أن الشهور المقبلة ستشهد زيادة فى الحركة السياحية الوافدة إلى شرم الشيخ، لافتا إلى أن شركات السياحة التركية ستبدأ أواخر شهر سبتمبر المقبل في تسيير رحلات إلى مدينة شرم الشيخ ما سيرفع من نسب إشغال فنادق المدينة خلال الموسم السياحى الشتوى المقبل.

امتحانات الثانوية العامة

وأوضح عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء أن امتحانات الثانوية العامة التي ستنتهي يوم 21 يوليو المقبل تسببت في تراجع أعداد المصريين القادمين لزيارة شرم الشيخ حاليا، مشيرا إلى أن غالبية الأسر تُفضل السفر إلى المدن السياحية الشاطئية وبخاصة شرم الشيخ والغردقة نهاية الشهر المقبل.

يشار إلى أن إيطاليا ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة في زيادة عدد رحلاتها إلى شرم الشيخ، ما يرفع نسب إشغال فنادق المدينة بداية من الشهر المقبل.