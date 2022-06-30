رسميا.. حل الكنيست الإسرائيلي وإجراء الانتخابات أوائل نوفمبر

بعد معركة طويلة للائتلاف الحكومي الضعيف في إسرائيل لمدة عام كامل، أعلن الكنيست الإسرائيلي حل نفسه، بعد التصويت على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة.

وكان الكنيست صوت مؤخرًا على حل نفسه بالقراءة التمهيدية، وبالتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة يتم حل الكنيست رسميًا.

إسدال الستار على حكومة التغيير

ووفقًا لما ذكره موقع «آي 24»، الإسرائيلي، بهذا التصويت يكون قد أسدل الستار على حكومة التغيير الإسرائيلية التي أقامها نفتالي بينيت عضو الكنيست ورئيس حزب يمينا بالشراكة مع وزير الخارجية يائير لابيد، الذي سيصبح رئيسًا للحكومة الانتقالية إلى حين موعد الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل.

مشادة كلامية بين أعضاء الكنيست

جدير بالذكر، أن قاعة الكنيست شهدت مشادات كلامية بين أعضاء الكنيست خلال وبعد الإعلان عن حل الكنيست، حيث قاطع نائب عربي في الائتلاف، بنيامين نتنياهو رئيس المعارضة في الكنيست، على خلفية انتقاداته لحكومة التغيير التي وصفها بالهجينة.