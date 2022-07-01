سعر اليورو اليوم الجمعة 1-7-2022 في البنوك المصرية

يعد اليورو أحد أهم العملات التي يهتم المواطنون بمتابعة سعرها أمام الجنيه المصري بشكل دوري، خاصة أن سعره يختلف من بنك لآخر في الأسواق المصرية، لاسيما مع الأحداث العديدة التي يشهدها العالم مؤخرا.

وتقدم «الوطن»، خدمة يومية للقراء تستعرض خلالها سعر اليورو في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي، وبنك الاسكندرية على النحو التالي:

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجّل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي 19.61 جنيه للشراء و19.81 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات أمس الخميس.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 19.57 جنيه للشراء و19.82 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات للبنك.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية، بلغ سعر عملة اليورو 19.63 جنيه لعمليات الشراء و19.88 جنيه للبيع، وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في بنك مصر

وحسب آخر تحديث لبنك مصر، سجل سعر اليورو نحو 19.57 جنيه للشراء و19.82 جنيه للبيع، وفقًا لآخر المعاملات المصرفية.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد، بلغ سعر اليورو 19.89 جنيه للبيع و19.74 جنيه لعمليات الشراء، وفق آخر تعاملات أمس الخميس.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وبلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس اليوم الجمعة نحو 19.65 جنيه للشراء و19.84 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث للبنك على موقعه الإلكتروني الرسمي.

سعر اليورو في البنك المركزي

وفي البنك المركزي المصري، سجل سعر اليورو وفقًا لآخر التعاملات المعلنة، نحو 19.77 جنيه للشراء و19.89 جنيه للبيع بحسب ما نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.