سعر اليورو اليوم الأربعاء 29-6-2022 في البنوك المصرية

شهد سعر اليورو استقرارا واضحا في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، نظرا لاهتمام شريحة كبيرة من المواطنين بمتابعة أسعار الأوراق النقدية المختلفة مقابل الجنيه المصري.

وتستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة المقدمة لقرائها سعر اليورو في البنوك المصرية، مثل بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي، اليوم الأربعاء الموافق 29 يونيو، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم الاربعاء نحو 19.70 جنيه للشراء و19.92 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، وسجل سعر اليورو بالبنك التجاري الدولي نحو 19.61 جنيه للشراء و19.81 جنيه للبيع، كما سجلت عملة اليورو سعر 19.63 جنيه للشراء و19.88 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك مصر

كما سجل سعر اليورو في بنك مصر اليوم نحو 19.70 جنيه للشراء و19.92 جنيه للبيع، اليوم الأربعاء 29 يونيو.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 19.89 جنيه للبيع و19.74 جنيه للشراء، اليوم الأربعاء 29 يونيو.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

كما سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 19.71 جنيه للشراء و19.94 جنيه للبيع، ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية سجلت عملة اليورو نحو 19.70 جنيه للشراء و19.97 جنيه للبيع، وفق الموقع للبنك.

سعر اليورو في البنك المركزي

وسجل سعر اليورو في البنك المركزي نحو 19.77 جنيه للشراء و19.89 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي، اليوم الأربعاء 29 يونيو.

يذكر أنّه وفقا لمنصة «تريدينج إيكونوميكس»، فإنّ مؤشر الدولار الأمريكي خلال تداولاته صباح الإثنين الماضي 27 يونيو 2022، وصل إلى مستوى 104 نقطة، ما يؤكد مواصلته الحفاظ على المستويات المنخفضة منذ جلسات الأسبوع الماضي.