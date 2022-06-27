سعر اليورو اليوم الإثنين 27-6-2022 في البنوك المصرية

عملة الاتحاد الأوروبي واحدة من العملات المهمة التي تحظى بمتابعة الكثير من المستثمرين حول العالم، الذين يراقبون بشكل يومي المعاملات الصباحية في البنوك المصرية، لمعرفة سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، والذي تباين حسب آلية العرض والطلب التابعة لكل مؤسسة مصرفية.

واليوم الإثنين الموافق 27 يونيو الحالي، يعرض موقع «الوطن» ضمن خدماته في المجال الاقتصادي وتحديدًا أسعار العملات، نقدم سعر اليورو مقابل الجنيه في بداية التعاملات الصباحية في عدد من البنوك المصرية، كما يلي:

سعر اليورو في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 19.88 جنيه للبيع و19.61 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

بينما سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 19.64 جنيه للشراء و19.86 جنيه للبيع، وفق بداية التعاملات اليوم

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وجاء سعر اليورو في بنك الإسكندرية وفق آخر تعاملات وردت في التعاملات الصباحية اليوم الاثنين بنحو 19.66 جنيه للشراء و19.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي

وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي نحو 19.73 جنيه للشراء و19.85 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي، للبنك المركزي المصري الذي يحدد السياسات النقدية التي تتعلق بالبنوك.

سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وسجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية 19.63 جنيه للشراء و19.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي اليوم الإثنين نحو 19.61 جنيه للشراء و19.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري لنحو 19.74 جنيه للشراء و19.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك مصر

كما سجل سعر اليورو في بنك مصر اليوم نحو 19.74 جنيه للشراء و19.84 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.