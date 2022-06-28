سعر اليورو اليوم الثلاثاء 28-6-2022 في البنوك المصرية

يختلف سعر اليورو في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، حيث يهتم المواطنون بمتابعة أسعار الأوراق النقدية المختلفة مقابل الجنيه المصري في ظل التغييرات المختلفة في الأسعار في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

وتستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر اليورو في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي، اليوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 19.77 جنيه للشراء و19.86 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، وسجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 19.61 جنيه للشراء و19.81 جنيه للبيع اليوم الثلاثاء 28 يونيو، كما سجلت عملة اليورو سعر 19.63 جنيه للشراء و19.88 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك مصر

وسجل سعر اليورو في بنك مصر اليوم نحو 19.77 جنيه للشراء و19.86 جنيه للبيع، اليوم الثلاثاء 28 يونيو.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 19.89 جنيه للبيع و19.74 جنيه للشراء، اليوم الثلاثاء 28 يونيو.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

كما سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 19.71 جنيه للشراء و19.89 جنيه للبيع، ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية سجلت عملة اليورو نحو 19.77 جنيه للشراء و19.90 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني للبنك.

سعر اليورو في البنك المركزي

وسجل سعر اليورو في البنك المركزي نحو 19.76 جنيه للشراء و19.88 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي، اليوم الثلاثاء 28 يونيو.

يذكر أنّه وفقا لمنصة «تريدينج إيكونوميكس» فإنّ مؤشر الدولار الأمريكي خلال تداولاته صباح أمس 27 يونيو 2022، وصل إلى مستوى 104 نقطة، ما يشير إلى مواصلته الحفاظ على مستويات منخفضة منذ جلسات الأسبوع الماضي.