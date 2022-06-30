سعر اليورو اليوم الخميس 30-6-2022 في البنوك المصرية

يعد اليورو من أبرز العملات التي يهتم المواطنون بمتابعة سعرها يوميا مقارنة بالجنيه المصري، إذ يختلف سعره من بنك لآخر، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الخميس 30 يونيو 2022، إذ قرر البنك المركزى المصري منح البنوك إجازة رسمية بمناسبة ذكرى الثورة، على أن يتم استئناف العمل بالبنوك صباح يوم الأحد 3 يوليو 2022.

وتقدم «الوطن» خدمة يومية للقراء عن سعر اليورو في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي، اليوم الخميس 30 يونيو 2022، على النحو التالي:

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو بالبنك التجاري الدولي نحو 19.61 جنيه للشراء و19.81 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الخميس.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 19.57 جنيه للشراء و19.82 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الخميس.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر عملة اليورو 19.63 جنيه للشراء و19.88 جنيه للبيع وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو بنك مصر

وحسب آخر تحديث للموقع الإلكتروني الرسمي لبنك مصر، سجل سعر اليورو نحو 19.57 جنيه للشراء و19.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد جاء سعر اليورو نحو 19.89 جنيه للبيع و19.74 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الخميس.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وبلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 19.65 جنيه للشراء و19.84 جنيه للبيع، ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في البنك المركزي

وفي البنك المركزي المسئول عن القطاع المصري، سجل سعر اليورو نحو 19.77 جنيه للشراء و19.89 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي.