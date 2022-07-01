غدا.. مغادرة آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى السعودية

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، مغادرة آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى المملكة العربية السعودية، غدًا السبت الموافق 2 يوليو 2022، إذ يسافر حجاج محافظات بني سويف والمنيا وجنوب سيناء من مطار القاهرة إلى مكة المكرمة، مشيرة إلى أن حجاج محافظات «الدقهلية والمنوفية والمؤسسة والسويس» سيتوجهون اليوةم الجمعة الموافق 1 يوليو إلى مكة المكرمة، مشيرة إلى أن الجمعة الماضية 24 يونيو 2022 انطلقت أولى أفواج حج الجمعيات، مشيرة إلى سفر نحو 1100 حاج للمدينة مباشرة، و1900 حاج لجدة وفقاً لجدول تفويج السفر.

وأوضحت التضامن تقدم كثر من 17500 مواطن، سجلوا طلبات بالموقع الإلكتروني المخصص لحج الجمعيات الأهلية، سعياً لأداء فريضة الحج، مشيرة إلى أنه تم اختيار 3 آلاف حاج من بين المتقدمين وفقا لحصة الجمعيات الأهلية المقررة هذا العام من الحصة الكلية المخصصة للدولة والتي تبلغ 25% من الأعداد التي كانت تحصل عليها الوزارة قبل انتشار جائحة كورونا في مطلع عام 2020.

رفع درجة الاستعداد القصوي

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوي، تذليل أي عقبات أمام حجاج الجمعيات الأهلية حتى يؤدوا المناسك في سهولة ويسر، مشيرة إلى أن التعاقد مع الفنادق ذات المستوى المتميز سواء في مكة المكرمة من خلال التعاقد مع فنادق فئة «4 نجوم» في شارع إبراهيم الخليل، والتي تبعد عن الحرم حوالي 700 متر.

وبالنسبة للمدينة المنورة، فقد تم التعاقد مع عدد من الفنادق، لإسكان حجاج الجمعيات الأهلية على مراحل وفقا لتفويج السفر والطيران، مشيرًا إلى أنها كلها فنادق ذات تصنيف فئة 5 نجوم، وتبعد عن الحرم النبوي بمسافة لا تزيد على 300 متر وسيتم توفير وجبتي يوميًا بنظام البوفيه المفتوح للحجاج طوال مدة الرحلة.