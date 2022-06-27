سفر 487 من حجاج الجمعيات الأهلية لـ«مكة المكرمة» غدا

يواصل حجاج الجمعيات الأهلية السفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، لتعلن وزارة التضامن الاجتماعي، أن أفواج حجاج الجمعيات الأهلية ستتوالى على مراحل حتى 2 يوليو المقبل، وهو آخر موعد لوصول الأفواج إلى الأراضي المقدسة، مشيرة إلى سفر 487 حاج من الفائزين بحج الجمعيات الأهلية غدا، الثلاثاء الموافق 28 يونيو و29 ذو القعدة إلى مكة المكرمة، ويشمل فوج الحجاج المغادر غدا محافظات «سوهاج 92 حاجا، قنا 88 حاجا، الأقصر 43 حاجا، أسوان 90 حاجا، البحر الأحمر 41 حاجا، أسيوط 92 حاجا، والوادي الجديد 41 حاجا».

مغادرة حجاج 3 محافظات لمكة المكرمة.. اليوم

وأوضحت وزارة التضامن في تقرير حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنَّ 276 حاجًا من محافظة القاهرة، و135 حاجا من محافظة القليوبية، و88 من الفيوم، يغادرون اليوم الاثنين الموافق 27 يونيو - 28 ذو القعدة إلى مكة المكرمة.

وأكدت أن غدا الثلاثاء الموافق 28 يونيو 2022، سيتوجه حجاج محافظات «سوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وأسيوط، والوادي الجديد» إلى مكة المكرمة.

اختيار 3 آلاف حاج من بين المتقدمين

وقال أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي ورئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، إنه قد وقع الاختيار علي 3 آلاف حاج من بين المتقدمين وفقا لحصة الجمعيات الأهلية المقررة هذا العام، مشيرا إلى أنه تقدم لحج الجمعيات الأهلية هذا العام أكثر من 17500 مواطن، قاموا بتسجيل طلبات بالموقع الإلكتروني المخصص لحج الجمعيات الأهلية، سعياً لأداء فريضة الحج، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع أكبر شركات النقل الجماعي في المملكة العربية السعودية، بموديلات لا تقل عن 2020، وذلك لنقل الحجاج خلال أداء المناسك في الشعائر المقدسة.