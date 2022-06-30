سبب استخدام الكمامات القماشية في مناسك الحج.. أستاذ صحة عامة توضح

شدّدت الدكتورة مايسة شوقي، أستاذ الصحة العامة بجامعة القاهرة، على ضرورة اتخاذ الحجاج كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من عدوى فيروس كورونا، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعي قدر الإمكان، وضرورة ارتداء الكمامة.

الكمامات القماش أفضل من الكمامات الطبية

وأضافت شوقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أنه يمكن ارتداء ضيوف الرحمن الكمامة القماش المصنوعة من 3 طبقات أو طبقتين، بديلًا عن الكمامة الطبية التي لا يستطيع بعض الأفراد تحملها بسبب الطقس شديد الحرارة، حيث أن الكمامة الطبية بها طبقة غير مسربة للماء وبالتالي تؤدي إلى كتم النفس بصورة أقوى من الكمامة القماشية.

«أستاذ الصحة العامة» توضح متى يجب استبدال الكمامة بأخرى

وأكدت أستاذ الصحة العامة بجامعة القاهرة ضرورة تغيير حجاج بيت الله للكمامة إذا تعرضت للرطوبة، لافتة إلى أن استخدام الكمامات القماشية تتيح للحاج استخدام 4 كمامات فقط طوال الرحلة عن طريق غسلها واستبدالها بأخرى، وإعادة استخدامها مرة أخرى بعض جفافها وهكذا.

ضرورة غسل الأيدي بانتظام خاصة عند استخدامها في تناول الطعام

وقالت «شوقي»، إنه من الضروري غسل الأيدي بانتظام، وتطهير الأيدي كلما أمكن ذلك، لافتة إلى ضرورة عدم تناول الطعام بالأيدي، وغسل الأيدي جيدًا قبل استخدامها في الأكل.