الصحة العالمية تزف بشرى بشأن موعد انتهاء كورونا: وصلنا لآخر مراحل الحرب

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، إنّ العالم في المرحلة الأخيرة من مكافحة جائحة فيروس كورونا، التي تستهدف الانتهاء من الحالة الحادة من (كوفيد - 19)، ومن ثم الحد من انتشار الفيروس وخفض الوفيات والوصول بها إلى أدنى درجة ممكنة.

تطعيمات كورونا

وتابع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، في حوار ينشر لاحقا في «الوطن»، أنّه مع التوسع في التغطية بالتطعيمات وصولا إلى النسبة المستهدفة، وهي 70% من السكان في كل بلد، سيمكننا التخلص من الحالة الحادة للمرض، وسيتحول إلى مرض متوطن أو موسمي.

تراجع إصابات ووفيات كورونا

وأضاف الدكتور أحمد المنظري، أنّ حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا شهدت تراجعا في غالبية بلدان الإقليم، حيث أبلغ إقليم شرق المتوسط عن نحو 22 مليون حالة مؤكدة من كوفيد-19 و 343.485 حالة وفاة، وخلال الأسبوع الأول من يونيو، تم الإبلاغ عما مجموعه 17126 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد -19، و96 حالة وفاة، ما يعني أنّ هناك استقرارا في الحالات المبلغ عنها حديثًا، وكذلك في معدل إجراء الاختبار مع انخفاض في الوفيات المبلغ عنها حديثًا.

رسالة من منظمة الصحة العالمية للدول

وطالب المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، الدول، بالتوسع في عملية التطعيمات لسرعة الوصول إلى المستهدف من تطعيم المواطنين وهو 70%، مشيرا إلى أهمية اللقاحات ودورها الكبير في خفض حدة الإصابات، وجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة، والمساهمة في خفض معدلات الوفيات على مستوى العالم وليس الإقليم.

وأشار إلى أنّ الحالات الحرجة من كورونا أصبحت طفيفة، ولم تعد بحاجة للدخول إلى المستشفيات، ومعظم المستشفيات بدأت تستقبل الحالات المرضية المختلفة وليس فيروس كورونا، وعلى الدول مساعدة المنظمة لسرعة الانتهاء من تطعيم الفئات المستحقة.