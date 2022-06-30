التحفظ على 172 قطعة سلاح ناري وضبط 185 قضية مخدرات في حملات أمنية

فى إطار الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق الهديد من النتائج الإيجابية.

ضبط 182 قطعة سلاح ناري بحوزة 143 متهما

ووفقا لبيان صحفي، أسفرت جهود الحملات فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 182 قطعة سلاح ناري بحوزة 143 متهما، «15 بندقية آلية، 28 بندقية خرطوش، بندقية رصاص، 7 طبنجات، 121 فرد محلي، 647 طلقة مختلفة الأعيرة، 20 خزينة متنوعة، 172 قطعة سلاح أبيض»

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 88907 أحكام قضائية متنوعة، بينها «366 حكم جناية، 26409 حكم حبس جزئي، 4792 حكم حبس مستأنف، 44684 حكم غرامة، 12656 مخالفة مرورية».

185 قضية مخدرات

كما أسفرت الجهود في مجال ضبط التشكيلات العصابية القبض على تشكيل عصابي، ضم 3 متهمين بارتكاب 4 حوادث متنوعة، وفي مجال المخدرات، تم ضبط 185 قضية مخدرات بينها «كمية من مخدر البانجو زنة 23,787 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش زنة 8,555 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين زنة 3,621 كيلو جرام، مخدر الإستروكس بكمية 577 جراما، وكمية من مخدر الشابو زنة 631 جرام، و500 جرام من مخدر الهيدرو، ونصف كيلو من مخدر الآيس».

وألقت الحملات القبض على 25 متهما هاربا و16 متهما بأعمال البلطجة و288 دراجة نارية مخالفة، وحررت 23798 مخالفة مرورية متنوعة، فضلا عن فحص 61 سائقا على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 11 حالة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.