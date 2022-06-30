المنشآت السياحية: ثورة 30 يونيو جسدت قدرة المصريين على صنع التاريخ

تقدم مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة عادل المصري، رئيس الغرفة بالتهنئة للشعب المصري، والرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد ثورة 30 يونيو المجيدة.

وأكد مجلس الإدارة أن ثورة 30 يونيو جسدت قدرة المصريين على صنع التاريخ وجاءت تعبيرًا عن إرادة شعبية صادقة في العزم على انطلاق أزهى مراحل النضال الوطني بالبناء والتنمية والازدهار على أرض مصر.

ثورة 30 يونيو علامة فارقة في تاريخ مصر

وأوضح مجلس إدارة غرفة المطاعم السياحية، أنّ ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ هذا الوطن، حين خرج الملايين من أبناء الشعب المصري العظيم ضد قوى الشر والظلام الذين أختطفوا الوطن في غفلة من الزمن ليملأوا الشوارع والميادين في كل أنحاء مصر المحروسة، في مشهد حضاري يصعب تكراره ويستحيل نسيانه، شهد له العالم أجمع حيث صنع الشعب المصري واحدة من أعظم الثورات في التاريخ ليستعيد هويته وينقذ البلاد من الفوضى والإنهيار .

تمسك الشعب بروح التحدي في مواجهة الصعاب

ودعا مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، الشعب المصرى بكل طوائفه إلى التمسك بروح التحدي في مواجهة المكائد والصعاب واستلهام روح الثورة التي أنقذت مصر من براثن هدامة، داعين المولى عز وجل أن ينعم على شعب مصر العظيم ووطننا الغالي بالأمن والأمان والإستقرار وأن تظل مصرنا الغالية في وحدة وتماسك بأبنائها الأوفياء المخلصين، ودامت مصرنا الحبيبة عزيزة آمنة قوية رائدة وكل عام والشعب المصرى بخير.

يشار إلى أن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية شاركت بوفد ضم كل من هشام وهبة، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة التدريب والتنمية البشرية بالغرفة، وأحمد الناظر الأمين العام للغرفة، في ورشة العمل بأحد فنادق شرم الشيخ حول كيفية إدارة الأزمات في قطاع السياحة المصري.