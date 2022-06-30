«النيابة الإدارية» تهنئ السيسي بذكرى 30 يونيو: علامة مضيئة في تاريخ مصر

تقدّم المستشار عزت أبوزيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالتهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي ولشعب مصر العظيم وأبطاله من رجال القوات المسلحة والشرطة، بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو.

ذكرى 30 يونيو

وقال رئيس النيابة الإدارية، في بيان صحفي اليوم: «يتقدم المستشار عزت أبوزيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جموع المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، بخالص التهاني للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولشعب مصر العظيم وأبطاله من رجال القوات المسلحة والشرطة بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو.

وأكد في بيانه، أنّ الثورة جاءت معبرة عن إرادة شعب مصر العظيم بمختلف طوائفه، والذي انتفض ليحفظ أمن هذا الوطن ووحدته واستقراره ليحيا فيه المصريون جميعا بعزة وكرامة.

نهضة كبرى في مصر

وتابع: «سيبقى ما سطره الشعب المصري بأحرف من نور في هذه الملحمة الوطنية، علامة مضيئة في تاريخ مصر المعاصر وانتصار للهوية المصرية وقيم المواطنة»، متمنيا استمرار النهضة الكبرى -غير المسبوقة- التي تشهدها مصر في شتى المجالات تحت القيادة الحكيمة ل الرئيس عبدالفتاح السيسي.