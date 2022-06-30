اعتماد اللائحة الجديدة للدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة في «علوم سوهاج»

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، قراراً وزارياً رقم 1998 بتاريخ 20 يونيو لعام 2022، بالموافقة على اعتماد التعديلات الجديدة للائحة الداخلية للدراسات العليا والبحوث بنظام الساعات المعتمدة بكلية العلوم بجامعة سوهاج.

نظام الساعات المعتمدة في جامعة سوهاج

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن تحديث لوائح الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة المستهدف من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يهدف إلى مواكبة أنظمة الجامعات الدولية، كما يتيح زيادة جذب الطلاب الوافدين من جميع الدول، وتسهيل إجراء معادلة الشهادات الحاصلين عليها بالمجلس الأعلى للجامعات، مضيفا أنه تم إقرار تلك التعديلات تيسيراً على طلاب الدراسات العليا بكلية العلوم، مثل إجراءات القيد والتسجيل للدرجات العلمية المختلفة.

وأوضح الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن تحديث لوائح الدراسات العليا يضيف تخصصات جديدة يتطلبها سوق العمل، وأيضاً يتيح التشعيب في التخصصات الدقيقة، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة اتجهت في الوقت الحالي لتطبيق نظام الساعات المعتمدة للدراسات العليا بكل الكليات، حيث تم تطبيق هذا النظام بكليات التربية والطب البشري والزراعة والآداب والهندسة والتمريض والتكنولوجيا والتعليم، وجاري اعتماد اللوائح بكليات الألسن والآثار والصيدلة والحقوق والطب البيطري.

تكافؤ الفرص والشفافية في تقييم الطلاب

من جانبه قال الدكتور حازم المشنب، عميد الكلية، إن اللائحة الجديدة تتيح تكافؤ الفرص وكذلك النزاهة والشفافية في التدريس والتقييم للطلاب، موضحاً أن الوصول لهذه التعديلات جاء من خلال فريق عمل لجنة الدراسات العليا والبحوث بالكلية، والتي تم اختيار أعضاؤها من كبار الأساتذة من ذوي الخبرة بالكلية، مؤكداً على أن اللجنة عكفت على الانتهاء من هذه التعديلات على مدار عدة أشهر من خلال عقد العديد من ورش العمل واللقاءات قبل تقديمها للاعتماد.

وذكر الدكتور حسين عبد الحافظ، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة سوهاج، أنه سيتم تطبيق والعمل بهذه اللائحة من تاريخ اعتماد الوزير، وبناءً عليه لن يقبل أي تقييد للدكتوراه على اللائحة القديمة، وسيتم مراعاة ذلك في مجالس الأقسام القادمة مع الأخذ في الاعتبار للإرشادات التي تم إرسالها للأقسام، من حيث الاستعداد لتطبيق اللائحة الجديدة للساعات المعتمدة.