مقتل شاب على يد شقيقه في الخصوص.. «حاول منعه من ضرب والدتهما»

شهدت منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية، مقتل سائق تروسيكل على يد شقيقه، خلال محاولته منع المتهم من التعدي على والدتهما بالضرب، بطعنه بعدة طعنات بمناطق متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثة لمستشفى بنها التعليمي، وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الخصوص من ضبط المتهم والسلاح المستخدم بالواقعة.

حبس المتهم على ذمة التحقيقات

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، واصطحبت المتهم لمكان الحادث لتمثيل الجريمة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد تلقب بلاغ بمقتل سائق تروسيكل على يد شقيقه بسبب محاولته منع المتهم من التعدي على والدتهما بالضرب.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة «ممدوح.ع»، 27 سنة، سائق تروسيكل، ومقيم دائرة القسم، إثر إصابته بطعنات متفرقة بالجسم، وذلك خلال قيام شقيقه «عبد الرحمن.ع»، 23 سنة، سائق تروسيكل، بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض «سكين» أثناء محاولة الأول بمنع المتهم من التعدي على والدتهما بالضرب.

نقل الجثة لمستشفى بنها التعليمي

وجرى نقل الجثة لمستشفى بنها التعليمي، وتمكن رجال مباحث القسم من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فيما اصطحبت النيابة العامة المتهم لمكان الواقعة وقام بتمثيل الجريمة، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.