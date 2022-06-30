محافظ القليوبية يشهد إزالة أدوار مخالفة وبناء بدون ترخيص في بنها

قاد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، حملة مكبرة لإزالة حالة تعدي أدوار مخالفة بناء بدون ترخيص بشارع 11 بمنطقة الفيلات بمدينة بنها، تم رصدها من قبل وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتنسيق مع مديرية الأمن لإزالة الطوابق المخالفة إزالة كلية لتحقيق الردع العام، وتأكيدا لهيبة الدولة.

المتغيرات المكانية ترصد المخالفة

وجاءت حملة القليوبية بحضور اللواء عمرو أبو رية، مساعد مدير الأمن للأمن العام، والعميد أحمد نصار، مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة، والمهندس علي عبد الستار، رئيس مركز ومدينة بنها، ومسئولي وحدة المتغيرات المكانية بالمدينة.

لا تهاون مع مخالفات البناء

وتابع المحافظ بنفسه أعمال الإزالة التي تتم للمباني المخالفة ووجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الإزالة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين المارة، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة والتصدي بكل قوة وحزم ضد محاولات البناء المخالفة بدون ترخيص، مشيرا إلى أنه لا تهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء، لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، موجها بإزالة مخلفات الهدم من أمام العقار المخالف لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات والمواطنين.

وفي السياق ذاته، تناشد محافظة القليوبية المواطنين بعدم الشروع في البناء المخالف بدون ترخيص، مؤكداً أنه لن يتم إغفال أي تجاوزات ويتم المرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز، لرصد أية مخالفات وتنفيذ إزالات فورية للمباني المخالفة.