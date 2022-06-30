اعرف مصاريف الجامعات الأهلية 2022.. هندسة الحاسب الآلي بـ69 ألف جنيه

تستعد الجامعات الأهلية الجديدة «الجلالة والعلمين والمنصورة الجديدة والملك سلمان بفروعها»، لتنسيق القبول للعام الجامعي الجديد 2022-2023، من خلال تجهيز مختلف البرامج الدراسية وتدشين عددا من البرامج الجديدة لها بما يتماشى مع رؤية وإستراتيجية الدولة المصرية، ويحقق أهداف التنمية، ويعمل على تأهيل الخريجين من الطلاب لمختلف سوق العمل محلياً ودوليًا.

وأكد الدكتور محمد شعيرة، رئيس القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، ثبات قيمة مصاريف الجامعات الأهلية 2022 دون تحريكها أو زيادتها لمختلف البرامج والكليات، مراعاة لظروف الأسر والأهالي، مؤكداً أنها بالجنيه المصري.

وشدد رئيس القطاع الهندسي بالأعلى للجامعات والمشرف على قطاع الجامعات الأهلية الجديدة، بضرورة الالتزام بالضوابط والقرارات التي أقرها المجلس ووزارة التعليم العالي، لافتًا إلى أن الفترة الحالية تشهد إجراء إختبارات القبول للطلاب الراغبين في الالتحاق للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها للعام الحالي 2021- 2022 أو العام السابق 2020-2021، بنفس قواعد القبول والالتحاق التي أقرها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

وتشمل الشهادات المعادلة ما يلي: «التعليم الأزهري، شهادات مدارس المتفوقين ومدارس النيل، الشهادات الأجنبية الممنوحة من داخل مصر وخارجها، الشهادات العربية»، طبقًا لقواعد المعادلة المعمول بها.

و تستعرض «الوطن» في النقاط التالية، مصاريف الجامعات الأهلية 2022، كما يلي:

مصاريف كلية السياحة: 40 ألف جنيه.

مصاريف كلية علوم الحاسب: 69 ألف جنيه.

مصاريف كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية: 43 ألف جنيه.

مصاريف كلية اللغات التطبيقية: 43 ألف جنيه.

مصاريف الجامعات الأهلية 2022

مصاريف كلية هندسة الحاسب: 69 ألف جنيه.

مصاريف كلية طب الأسنان: 97 ألف جنيه.

مصاريف كلية العلوم الصيدلية: 85 ألف جنيه.

مصاريف كلية العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه.

مصاريف كلية الطب والجراحة: 105 آلاف جنيه.

مصاريف كلية العلوم الأساسية المتقدمة: 48 ألف جنيه.

مصاريف الجامعات الأهلية 2022-2023