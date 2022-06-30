«الأعلى للجامعات» يكشف المواد الدراسية المؤهلة للكليات لمختلف الشهادات

أكد الأعلى للجامعات الحكومية خلال اجتماعه الماضي برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، وبحضور رؤساء الجامعات على الالتزام بالقواعد المنظمة لعمل الكليات والمتمثلة في المواد المؤهلة للقبول بكليات ومعاهد الجامعات المصرية وتنقسم إلى 3 مجموعات، الأولى: مجموعة الكليات والمعاهد النظرية والأدبية، المجموعة الثانية العلمية، والمجموعة الثالثة «الهندسية».

تنسيق الجامعات 2022

وأوضح الأعلى للجامعات أن المجموعة الأولى هي مجموعة الكليات والمعاهد النظرية والأدبية، وهي مجموعة المواد المؤهلة للقبول بكليات «الآداب والحقوق والاقتصاد والعلوم السياسية والتجارة والإعلام والآثار والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية والاقتصاد المنزلي، والأقسام الأدبية بكليات التربية والبنات جامعة عين شمس، والفنون الجميلة والتربية الفنية والتربية الرياضية والتربية الموسيقية والتربية النوعية والتربية والبنات، والمعاهد العالية الخاصة»، محاسبة وإدارة ولغات ونظم ومعلومات «والكليات والمعاهد المناظرة»، موضحاً المواد الإجبارية تتمثل في اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات، والمواد الاختيارية تتمثل في جميع المواد المؤهلة لدخول الجامعات وليست من المواد الإجبارية.

تنسيق الكليات 2022

وتابع الأعلى للجامعات أن المجموعة الثانية «المجموعة العلمية»، وهي مجموعة المواد المؤهلة للقبول بكليات «الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والطب البيطري والعلاج الطبيعي والأقسام العلمية بكليات العلوم، والأقسام العلمية بكليات التربية والبنات، وكليات الزراعة، وكليات الفنون التطبيقية والكليات المناظرة»، موضحاً المواد المؤهلة والمتمثلة في المواد الإجبارية «اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات»، المواد الأساسية «الفيزياء والكيمياء والأحياء»، والمواد الإجبارية تتمثل في جميع المواد المؤهلة لدخول الجامعات وليست المواد الإجبارية أو المواد الأساسية.

وأضاف الأعلى للجامعات، أن المجموعة الثالثة «الهندسية»، وهي مجموعة المواد المؤهلة للقبول بكليات «الهندسة والحاسبات والتخطيط العمراني وأقسام الرياضيات بكليات العلوم والمعاهد العالية الخاصة وكليات الفنون الجميلة والزراعة وكليات التربية والفنون التطبيقية والمجمع التكنولوجي المتكامل بالأميرية والكليات المناظرة»، وتكون المواد المؤهلة للكليات هي، المواد الإجبارية «اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات»، المواد الأساسية «الفيزياء والكيمياء»، والمواد الاختيارية تتمثل في جميع المواد المؤهلة لدخول الجامعات وليست المواد الإجبارية أو الأساسية.