مصادر: اتجاه لتثبيت مصاريف الجامعات الأهلية 2022 للكليات والبرامج الدراسية

كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الأهلية ووزارة التعليم العالي و البحث العلمي، أن هناك استعدادات مكثفة من الجامعات الأهلية الجديدة، سواء الجلالة بمدينة العين السخنة، أو جامعة العلمية بالساحل الشمالي أو جامعة المنصورة بمنطقة جمصة أو جامعة الملك سلمان بمحافظة جنوب سيناء، للعام الدراسي الجديد وتنسيق القبول 2022.

وأشارت المصادر إلى أن الجامعات الجديدة جهزت عدد من البرامج الدراسية المختلفة المتميزة التي تتماشى مع متطليات سوق العمل محلياً و دولياً، وبما يحقق التميز والريادة في تحسين المستوى والمنتج للطلاب الخريجين، مؤكدة أن الجامعات الأهلية الجديدة تتماشى مع أحدث النظم التعليمية.

مصاريف الجامعات الأهلية 2022

وأوضحت المصادر بوزارة التعليم العالي و المجلس الأعلى للجامعات الأهلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك اتجاه لتثبيت مصاريف الجامعات الأهلية 2022 لمختلف الكليات والبرامج الدراسية القائمة من العام الماضي مراعاة للظروف الاجتماعية التي تمر بها الأسر المصرية والعالم أجمع بشأن الأزمة الإقتصادية.

ولفتت المصادر إلى أن هناك مخططا لزيادة عدد المنح الدراسية الممنوحة للطلاب بمختلف الكليات للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن قيمة المصروفات الدراسية والكليات خلال الفترة المقبلة وكذلك الإعلان عن الحدود الدنيا للقبول وذلك بعد اجتماع الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي.

تنسيق الجامعات الأهلية 2022

وأكدت المصادر على الالتزام بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2022 وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي وكذلك التأكيد على مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي المقرر انطلاقها خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين و التأكيد على تطبيق إجراءات كورونا.