الأعلى للجامعات يكشف عدد الطلاب المتقدمين من الشهادات المعادلة

أكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنّ عملية التقدم والالتحاق بمختلف الجامعات الخاصة لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية تسير بصورة طبيعية وجيدة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.

ولفت إلى أن التقديم وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مستمر حتى سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من تنسيق القبول للجامعات الخاصة بالنسبة للطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية العامة 2022 ستبدأ بعد الإعلان مباشرة عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية.

الغر: 2500 طالب سددوا مصروفات العام الجديد من الشهادات المعادلة المتقدمين للالتحاق

وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك 2500 طالب من المتقدمين للالتحاق بالجامعات الخاصة لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية سددوا مصروفات الإلتحاق بالعام الجامعي الجديد، وذلك بعد قبولهم بالكليات وفقاً للضوابط والقواعد التي حددها الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي و البحث العلمي.

الغر: التقديم لطلاب الشهادات المعادلة مستمر حتى شهر سبتمبر

وأوضح أمين الأعلى للجامعات الخاصة، أنه بالنسبة للحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022، سيتم تحديدها لاحقاً بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة المصرية وتحليل نتائجها، مؤكداً أن التقديم بالجامعات الخاصة متعلق بالطلاب المصريين أصحاب الشهادات المعادلة.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور يحي المشد، رئيس جامعة الدلتا بالمنصورة، على الاستعداد التام لتنسيق القبل بالجامعات 2022 وفقاً للضوابط و القواعد التي حددها الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي .