تدريب أكثر من 700 عامل بفنادق شرم الشيخ على مفاهيم الاستدامة

نظمت وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية، برنامجاً تدريبياً يتضمن ورش عمل توعوية لتأهيل العاملين بالمنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ على مبادئ العناية بالبيئة ومفاهيم الاستدامة، وكيفية تطبيقها في نطاق العمل السياحي والفندقي.

وشارك في البرنامج كمرحلة أولى أكثر من 700 من العاملين بهذه المنشآت، وقام بتدريبهم مجموعة من المدربين المعتمدين بالإدارة المركزية للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار.

مؤتمر تغير المناخ

وأكد عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، أهمية هذا التدريب، خاصة ورش العمل التوعوية والتي تأتي في التوقيت المناسب لاستضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP 27» في نوفمبر المقبل،.

وأشار إلى أن هذه التعليمات والإرشادات هدفها الحفاظ على البيئة، وترشيد استخدام المياه، مما يكون له الأثر الجيد على العاملين بالقطاع السياحي، خاصة المطاعم والفنادق.

السياحة الخضراء

وأوضحت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشؤون التدريب، أن الوزارة تستهدف تدريب العاملين بالصفوف الأولى المتعاملة مع السائح بالفنادق والمطاعم ومراكز الغوص والبازارات بمدينة شرم الشيخ، وتعريف جميع العاملين بالقطاع السياحي بمدينة شرم الشيخ بمفاهيم الاستدامة والسياحة الخضراء، مشيرة إلى أنه سيتم تعميم تلك المبادئ على جميع العاملين بالمدن السياحية.

وأضافت أن محتوى ورش العمل تضمن التعريف بكل من مفهوم الاستدامة لإنجاح خطة مصر للتنمية المستدامة، ومفهوم السياحة الخضراء، وممارسات ترشيد الطاقة واستخدام المياة، بالإضافة إلى ممارسات وتطبيقات إدارة المخلفات وتعظيم الاستفادة منها، والحفاظ على جودة الهواء، والمشاركة المجتمعية الفعالة.

تجدر الإشارة إلى أن شهر مارس الماضي شهد عقد دورات تدريبية في ذات الشأن للإدارة العليا بالمنشآت الفندقية والسياحية بمدينة شرم الشيخ، وذلك من خلال وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، وسيتم تكرار تلك الدورات المتخصصة للإدارة العليا بالمنشآت الفندقية والسياحية بالمدن السياحية المختلفة في الأشهر المقبلة.