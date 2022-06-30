«صحة النواب» تتابع تطبيق منظومة التأمين الشامل بمستشفيات بورسعيد «صور»

أجرى وفد لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة النائبة سهير عبد الحميد، زيارة لمستشفى دار صحة المرأة بحي المناخ ببورسعيد، ضمن زيارة اللجنة في يومها الثاني للمحافظة، لمتابعة وتقييم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة.

الوفد البرلماني يستمع للمواطنين

واستقبل الدكتور إسلام بيومي مدير مستشفى دار صحة المرأة، الوفد البرلماني من لجنه الصحة، واصطحب أعضاءه في جوله تفقدية داخل المستشفى التي تحتوي على 3 طوابق، تشمل أقسام استقبال وطوارىء لحالات النساء، وكذلك قسم الحضانات الذي يحتوي على 10 حضانات وغرفتي عمليات، و8 أسّرة رعاية مركزة، وقسم خاص للتحاليل والمعمل والأشعه وبنك الدم.

واستمع الوفد البرلماني من لجنة الصحة بمجلس النواب للمواطنين المترددين على المستشفى، للاستماع الي شكواهم، ومدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم لتذليل أي عقبات أمامهم.

جولة «صحة النواب» في بورسعيد

وانطلق وفد برلماني من لجنة الصحة في مجلس النواب، برئاسة النائبة سهير عبدالحميد إلى محافظة بورسعيد، لمتابعة تقييم تطبيق منظومه التأمين الصحي الشامل في عدد من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة ببورسعيد.

وزار الوفد في يومه الأول بمحافظة بورسعيد مستشفى 30 يونيو (بحر البقر سابقا)، للوقوف علي مدى جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وكذلك وحدة طب أسرة الجوهرة بمنطقه الزهور، ووحدة طب أسرة عثمان بن عفان، واستمع أعضاء الوفد لشكاوى المواطنين للوقوف على حلها.

كما التقى الوفد البرلماني من لجنة الصحة بمجلس النواب المحافظ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وقام الوفد بزيارة مستشفى التضامن للوقوف على عمليات الإنشاء والتطوير، فضلا عن تفقد مستشفى المبرة، ومستشفى الحياة في بورفؤاد.

ويضم الوفد كلا من النواب الدكتورة سهير عبد الحميد، والدكتورة عبلة الألفي، وأمنية رجب، ومكرم رضوان، ومحمود العزب، وسمر سالم، وانضم أحمد فرغلي.