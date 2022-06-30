«صحة النواب» تتفقد مستشفى الحياة ببورفؤاد للوقوف على مستوى الخدمة الطبية

أجرى وفد لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة النائبة سهير عبد الحميد، زيارة إلى مستشفى الحياة ببورفؤاد، واستقبل الوفد الدكتور أحمد الجزار مدير المستشفي، لمتابعة وتقييم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في عدد من المستشفيات والوحدات الصحيه ومراكز طب الأسرة في بورسعيد.

وفد برلماني يتفقد مستشفى الحياة

واصطحب الدكتور أحمد الجزار مدير مستشفي الحياة الوفد البرلماني في جوله تفقدية بالمستشفى الذي يضم مبنى رئيسيا وآخر للطوارئ وثالثا للعيادات، كما يضم 22 سرير رعاية ووحدة غسيل كلوي تشمل ثلاث غرف عمليات بجانب غرفة ولادة طبيعية وقسم للحضانات كما تشمل وحدة سمعيات وتخاطب بجانب معمل تحاليل شامل وقسم للأشعة.

واستمع الوفد البرلماني للمواطنين المترددين على المستشفى للاستماع إلى شكواهم ومدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم لتذليل أي عقبات أمامهم.

زيارة مستشفى 30 يونيو ببحر البقر

وقام الوفد في يومه الأول بمحافظة بورسعيد بزيارة مستشفى 30 يونيو ببحر البقر سابقا جنوب بورسعيد للوقوف على الخدمه المقدمة للمواطنين ومتابعة وتقييم وحدة طب أسرة الجوهرة بمنطقة الزهور كما زار الوفد وحدة طب أسرة عثمان بن عفان واستمع لشكاوى المواطنين للوقوف على حلها.

كما التقى الوفد البرلماني بالمحافظ اللواء عادل الغضبان وتفقد مستشفى التضامن للوقوف على عمليات الإنشاء والتطوير بجانب تفقد مستشفي المبرة.

ويضم الوفد برئاسة الدكتورة سهير عبد الحميد، النائبة الدكتورة عبلة الألفي، والنائبة أمنية رجب والنائب مكرم رضوان والنائب محمود العزب والنائبة سمر سالم، رافقهم أحمد فرغلي نائب بورسعيد عن حزب الوفد .