أماكن عرض فيلم كيرة والجن في دور السينما.. بطولة أحمد عز وكريم عبد العزيز

بدأت دور السينما المصرية اليوم، عرض فيلم كيرة والجن بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز، ويرصد الفيلم حالة الغليان الموجودة في الشراع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919 والحدث الجلل الذي يجعل كلا من عبد القادر الجن وأحمد عبد الحي كيرة، يشتركان في النضال ضد المحتل الإنجليزي.

فريق عمل فيلم كيرة والجن

أبطال فيلم كيرة والجن كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هند صبري، روبي، أحمد مالك، عارفة عبدالرسول، والمخرج مروان حامد والمخرج المنفذ مروان عبد المنعم، وتأليف أحمد مراد.

أماكن عرض فيلم كيرة والجن

فيلم كيرة والجن يُعرض في سينما جلاكسى المعادي، سينما بلازا، (أمريكانا بلازا)، سينما بوينت 90، سينما جالكسي المنيل، سينما جلاكسى المعادي VIP، سينما آيماكس بلازا، سينما سيني كومفورت ، سينما الزمالك، سينما أركان، سينما بندر المعادي، سينما بورتو كايرو، سينما جراند نايل تاور، سينما صن سيتي، سينما جراند الغردقة، سينما زاوية، سينما داندي مول، سينما سيتي ستارز، سينما جولدن ستارز ديلوكس، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما كايرو فيستفال، سينما مدينتي، سينما مترو القاهرة، سينما مترو الإسكندرية، سينما كايرو فيستفال VIP، سينما توليب، سينما كوزموس، سينما السراي مول الحدائق، سينما داون تاون، سينما الرحاب، سينما سيتي مول، سينما سان ستيفانو مول، سينما سي سينما أمير، سينما سيني بلكس جرين بلازا، سينما جولف سيتي، سينما سيني ماكس، سينما الماسة، سينما فوكس مول مصر

وقال الفنان أحمد عز في حوار سابق له بجريدة «الوطن»، إنه قرأ رواية 1919 ونالت إعجابه بشكل كبير، وتمنى أن يتم تحويلها لفيلم، ثم بعدها تفاجأ بمكالمة مروان حامد برغبته في تحويلها لفيلم مما جعله سعيدًا بدرجة كبيرة ، وأضاف أن الشخصية التي نفذها من أكثر الأشياء التي جذبته للعمل وأيضًا وجود المخرج الكبير مروان حامد.