قصور الثقافة تبدأ عرض فيلم «كيرة والجن» غدا.. اعرف الأماكن والمواعيد

تبدأ الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، عرض فيلم «كيرة والجن» غدا الخميس، في عدد من المواقع التابعة لقصور الثقافة، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، مع انطلاق المرحلة الثانية من مشروع «سينما الشعب»، وتزامنا مع العرض التجاري للفيلم في دور السينما.

«كيرة والجن» يفتتح المرحلة الثانية من «سينما الشعب»

وقال الفنان تامر عبدالمنعم، مدير قصر ثقافة السينما والمشرف على المشروع، لـ«الوطن»، إنه سيجري عرض فيلم «كيرة والجن» في 5 مواقع ثقافية هي «قصر ثقافة السينما بجاردن سيتي، مسرح 23 يوليو بالمحلة، قصر ثقافة أسيوط، قصر ثقافة شرم الشيخ، قصر ثقافة دمنهور»، في حفلات 12 ظهرا، و3 عصرا و6 مساء و9 مساء، ومنتصف الليل يوميا.

وأطلقت وزيرة الثقافة، مشروع «سينما الشعب» في مايو الماضي تحت شعار «سينما النهاردة بأسعار زمان» وجرى تحديد سعر تذكرة الدخول بـ40 جنيها.

وسيجري عرض الفيلم الوثائقي السياحي «سيوة واحة الشروق والغروب» الذي أنتجته الإدارة العامة للثقافة السينمائية من خلال المعسكر السينمائي الثالث، الذي جرى تنفيذه على هامش مشروع «إبدأ حلمك السينما بين يديك».

وفيلم «سيوة واحة الشروق والغروب» جرى تصويره بمنطقة كنوز سيوة التي تشتهر بالسياحة العلاجية وهو من تأليف وسيناريو السيناريست تامر عبدالمنعم، إخراج أحمد البدري، مونتاج حسام المحفوظي، مدير التصوير زايد نايف، وبمشاركة طلبة الدراسات السينمائية المتميزين.

فيلم «كيرة والجن» مستوحى من أحداث حقيقية

وفيلم «كيرة والجن»، مأخوذ عن أحداث رواية الكاتب والسيناريست أحمد مراد والتي صدرت بعنوان 1919 وهو مستوحى من أحداث حقيقية، وبطولة نخبة من النجوم من بينهم كريم عبدالعزيز، هند صبري، أحمد عز، أحمد مالك، سيد رجب، وأسماء أبو اليزيد، والعمل من تأليف وسيناريو أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

ويستعرض العمل حالة الغضب ضد الاحتلال التي كانت تسيطر على المجتمع المصري قبل قرن من الزمان، بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الأضخم الذي يوحد مصير الأبطال.