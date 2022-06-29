أبرز المعلومات عن فيلم كيرة والجن قبل بداية عرضه: مستوحى من قصة حقيقية

يستعد صناع عمل فيلم «كيرة والجن» بطولة النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد عز لبدء عرض الفيلم غدًا في دور العرض السينمائية المختلفة، تزامنًا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

وفي السطور التالية نستعرض لكم أبرز المعلومات عن فيلم «كيرة والجن» قبل ساعات من عرضه:

قصة فيلم كيرة والجن

يجسد فيلم «كيرة والجن» فترة مهمة في تاريخ مصر أثناء مقاومة الشعب للاحتلال الإنجليزي الذي أصاب البلاد في ذلك الوقت، كما يسلط الفيلم الضوء على الجماعات السرية التي جرى تنظيمها في هذا الوقت لمقاومة الاحتلال، وذلك بالتزامن مع ثورة 1919.

ويشهد الفيلم التعاون السينمائي الأول بين نجمين كبيرين بحجم كريم عبدالعزيز وأحمد عز، إذ يجسد كريم عبدالعزيز خلال أحداث الفيلم شخصية أحمد عبد الحي الملقب بـ «كيرة»، بينما يجسد عز شخصية عبد القادر شحانة الملقب بـ«الجن»، ويعمل الثنائي من أجل تنظيم سري لمقاومة الاحتلال البريطاني.

ويعتمد فيلم «كيرة والجن» على قصص وأحداث حقيقية، كما أنه مستوحى من رواية بعنوان «1919» للكاتب أحمد مراد، وهو نفس كاتب السيناريو الخاص بالفيلم، كما يعتبر الفيلم هو استمرار للنجاحات التي حققها أحمد مراد مع المخرج مروان حامد الفترة الماضية بعد فيلم الفيل الأزرق.

سيد رجب: اختلاف كبير بين الفيلم والرواية

وقال سيد رجب في لقاء تليفزيوني إن هناك اختلافا كبيرا بين الفيلم والرواية الأصلية: «كاتب السيناريو أحمد مراد هو نفسه صاحب الرواية فله مطلق الحرية إنه يكتب اللي عايزه من الرواية وفيه اختلاف كتير في الشخصيات».

كما يعد الفيلم من أضخم الإنتاجات في السينما المصرية، بسبب التجهيزات الدقيقة لهذه الفترة الزمنية والملابس والديكورات، واستغرق تصوير الفيلم فترة طويلة جدًا وتعرض للتأجيل أكثر من مرة بسبب فيروس كورونا المستجد.

أحمد عز يعرب عن سعادته بالتعاون مع كريم عبدالعزيز

وكان الفنان أحمد عز أعرب عن سعادته بالتعاون مع الفنان كريم عبد العزيز خلال تصريح سابق لـ «الوطن»، مشيرًا إلى أنه يعد واحدًا من جمهور كريم عبدالعزيز لأنه فنان محب لمهنته.

يشارك في بطولة الفيلم كل من: كريم عبدالعزيز، وأحمد عز، وهند صبري، وسيد رجب، وأمينة خليل، وأسماء أبو اليزيد، وغيرهم من الفنانين.