أحمد عز: أحببت رواية 1919 قبل فيلم كيرة والجن ولا أشغل بالي بالإيرادات

يستعد الفنان أحمد عز لبداية طرح فيلمه الجديد كيرة والجن اليوم في دور العرض السينمائية المختلفة، وهو الفيلم الذي يتعاون فيه لأول مرة سينمائيا مع الفنان كريم عبدالعزيز.

وكشف الفنان أحمد عز كواليس مشاركته في الفيلم، خلال حواره لـ «الوطن»: «الحقيقة أنا قرأت الرواية قبل ما حد يفكر إنه يعملها فيلم، وكانت من الروايات اللي عجبتني جدًا وأتمنيت إنها تتحول لسينما، وبعد كدا اتفاجأت بالاتصال من أستاذ مروان حامد أن هو عايز يعملها فيلم، واتبسطت جدا بالشخصية اللي بعملها في الرواية، وابتدت القعدات والحمدلله خلصنا على خير».

أحمد عز: الرواية عجبتني جدا وأتمنيت تتحول فيلم

أما عن الأسباب التي حمسته للمشاركة في العمل، أوضح أن الشخصية التي يجسدها هي أكثر ما جذبه إلى العمل بالإضافة إلى فريق العمل: «شخصية جديدة معملتهاش قبل كدا، انفعالتها وطريقتها ممرتش عليا قبل كدا، ودي الحاجة اللي بتجذب الواحد للعمل دايما هي الشخصية، بالإضافة إلى وجود كريم عبدالعزيز، وهند صبري، وسيد رجب، وكل الكاست».

أحمد عز: واثق أن ربنا هيكرمنا جميعًا في الفيلم

وأضاف: «وكمان وجود المخرج مروان حامد وهو مخرج كبير الواحد يسعدني أني اشتغل معاه، وأحمد مراد كاتبها بشكل كويس أوي، وكان في تأكيد من شركة الإنتاج أنهم عايزين يعملوا حاجة كبيرة ودا باين في الفيلم جدا ومبخلوش عليه بحاجة».

كما أشار إلى أنه لا يهتم بالإيرادات التي يحققها الفيلم أو مكان وضع اسمه على الأفيش، ولكن الأهم هو العمل نفسه وإعجاب الجمهور له: «أنت بتعمل عمل كويس لكن هيروح فين دي حسابات بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، أنا اللي يهمني أني أعمل عمل كويس وعمله على أكمل وجه، والباقي بتاع ربنا، ولكني واثق أن ربنا هيكرمنا جميعًا في الفيلم لأن مافيش حد متعبش فيه من أصغر واحد لأكبر واحد».