حظك اليوم برج العذراء الاثنين 27-6-2022 عاطفيا ومهنيا

نصائح مرتبطة بالعاطفة وأخرى بالعمل يجب أن تهتم بشأنها مولود برج العذراء، وفق ما كشفته خبيرة الفلك وعلم الأبراج عبير فؤاد من توقعات يومية وحظك اليوم على الجانب العاطفي والمهني لهذا المولود، الذي يعرف عنه أنه يمتلك شخصية طموحة وذكية، ويهتم بمسيرته المهنية وتقدمه العملي طوال الوقت.

وبحسب علم الفلك وخبراء الأبراج، فإن المشكلة التي تواجه مولود برج العذراء هي أن عمله دائمًا ما يؤثر سلبًا على علاقاته الاجتماعية، لذلك يظن الكثيرون أن أصحاب هذا البرج من الشخصيات الانطوائية وغير الاجتماعية التي تفضل البقاء في المنزل حتى يوم الإجازة.

واليوم الاثنين 27 يونيو، يستعرض موقع بوابة «الوطن» حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد، وهذا ضمن الأخبار التي تقدمها البوابة على مدار اليوم، وذلك للمهتمين بعلوم الفلك وحركات الكواكب والتغيرات التي يمكن للخبراء اكتشافها.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

تقول خبير الأبراج عبير فؤاد، لأصحاب برج العذراء، إن حظك اليوم بالنسبة للصعيد العملي والمهني يتطلب التريث إذ أن الوضع الفلكي دقيقا، وعليك أن تكون أكثر صبرًا ومرونة إذا واجهت جمودا وتعنتا مع الحفاظ على روح الحذر.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، توضح «فؤاد» لمواليد هذا البرج، أن الفلك ينصحهم بعدم تشتيت أنفسهم وتحديد هدفا واحدا والاستمتاع بوقتهم.