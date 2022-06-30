حظك اليوم برج العذراء الخميس 30-6-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت عبير فؤاد خبيرة والأبراج، عن توقعاتها اليوم لمولود برج العذراء، إذ إن القمر الجديد موجود في برجك اليوم، ومن المفترض أن تجد كل الدعم على الصعيد المهني ومن أصدقائك المحيطين بك، وعلى الرغم من الضغوط التي تشعر بها وتؤثر على قرارتك، يساعدك الوضع الفلكي اليوم أن تحصل على مساندة البعض، فقط انتبه لحقوقك.

وعلى الصعيد العاطفي، ما زال القمر في منزل الأصدقاء، مما يجعلك تستمع بإخلاص لمن تحب ولأصحابك المقربين، وتكسب ثقتهم ويختارونك كاتمًا لأسرارهم.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

الأفلاك تؤكد لك اليوم مولود برج العذراء، أن وجود القمر في محور البرج، خاصة في منزل الأصدقاء سيجعلك تستمتع بإخلاصهم الشديد لك ولمن تحب ولجميع المحطين بك على الصعيد الأسري والاجتماعي، كما تمكنك الأفلاك من اكتساب ثقتهم، كما تشعر بالسعادة الفائقة عندما يختارونك كاتمًا لأسرارهم، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

وكشفت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، عن توقعاتها لمولود برج العذراء، أن القمر الجديد ما زال موجود في محور البرج، ويشكل دعمًا على الصعيد المهني، وعلى الرغم من الضغوط التي تمر بها اليوم، إلا أن الوضع الفلكي سيساعدك كثيرًا اليوم في الحصول على مساندة من بعض المحطين بك على الصعيد الاجتماعي، وفى ظل كل هذه الضغوط التي تحيط بك يجب أن تكون شديد الانتباه إلى حقوقك، وعليك أن تمضي نحو أهدافك، وفق حظك اليوم.