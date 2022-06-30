فيلم واحد تاني لـ أحمد حلمي يحقق 213 ألف جنيه في السينمات أمس

على مدار الأسابيع الماضية تمكن فيلم واحد تاني للفنان أحمد حلمي من التربع على قائمة الأفلام المعروضة في دور العرض السينمائية المختلفة، محققًا نجاحًا كبيرًا، كما احتل المركز السادس في قائمة الأفلام الأكثر دخلًا في تاريخ السينما المصرية.

إيرادات فيلم واحد تاني لأحمد حلمي

كما حقق فيلم واحد تاني لأحمد حلمي أمس 213 ألف و222 جنيها من إجمالي ما حققته السينمات والذي يبلغ 361 ألف و830 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال الفترة الماضية 62 مليون و809 آلاف و380 جنيها.

وقبل أيام قليلة تفصلنا عن موسم عيد الأضحى المبارك، والذي يتنافس خلال 3 أفلام جديدة وهي فيلم «بحبك، عمهم، كيرة والجن»، كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريح سابق لـ«الوطن» أن فيلم واحد تاني سيظل يعرض في السينمات ولن يتم سحبه مع أفلام عيد الأضحى المبارك بعد النجاح الكبير الذي حققه الفترة الماضية.

أبطال فيلم واحد تاني

يذكر أن فيلم «واحد تاني» من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، كما يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين وهم: أحمد حلمي، سيد رجب، روبي، أحمد مالك، عمرو عبدالجليل، نور إيهاب، نسرين أمين، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف.

أحمد حلمي يوجه رسالة إلى حسن حسني

وكان الفنان أحمد حلمي احتفل باليوم العالمي للأب مؤخرًا من خلال رثاء الفنان الراحل حسن حسني وتوجيه رسالة حب واشتياق له، حيث كتب «حلمي» عبر حسابه على «بمناسبة عيد الأب، كل سنة وأنا طيب، وكل سنة وكل أب طيب وبخير وسند لأولاده وأسرته، الله يرحمك يا أبويا، والله يرحمك يا عم حسن، طول عمري كنت بحس إن عم حسن حسني زي أبويا فعلا، جوه التمثيل وبره التمثيل، كان على طول بيقولي ياض يا أحمد زي ما كان أبويا بيقولي».