إيرادات فيلم واحد تاني لـ أحمد حلمي تتجاوز الـ62.5 مليون جنيه

حقق فيلم واحد تاني للفنان أحمد حلمي نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه في موسم عيد الفطر المبارك 2022، إذ حصد الفيلم أمس 207 آلاف و63 جنيهًا من إجمالي ما حققته السينمات.

إجمالي إيرادات فيلم واحد تاني

ووصل إجمالي ما حققه فيلم «واحد تاني» للفنان أحمد حلمي خلال الأسبوع الماضي إلى مليون و789 ألفا و786 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم منذ بداية طرحه وحتى الآن 62 مليونا و596 ألفا و158 جنيها.

أبطال فيلم واحد تاني

وقام ببطولة فيلم واحد تاني كل من: أحمد حلمي، روبي، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، نسرين أمين، أحمد مالك، نور إيهاب وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

وكان الموزع السينمائي محمود الدفراوي كشف أن فيلم أحمد حلمي سوف يستمر عرضه حتى مع نزول أفلام عيد الأضحى المبارك، قائلا: «فيلم واحد تاني يتواحد في السينمات في موسم عيد الأضحى مع فيلم كيرة والجن وبحبك وعمهم»، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم على مدار الأيام الماضية.

أفلام دور العرض

يذكر أن فيلم واحد تاني ينافس الفترة الحالية فيلمين آخرين وهما العنكبوت للفنان أحمد السقا ومنى ذكي، تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال، وفيلم زومبي للفنان علي ربيع، من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، وإخراج عمرو صلاح.

ومع طرح الفيلم في السينمات، قام أحمد حلمي بطرح أغنية دعائية للفيلم بعنوان «الحركة دي» عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»م، وتفاعل عدد كبير من النجوم والجمهور مع الأغنية، كما حصدت 24 مليونا و700 ألف مشاهدة.